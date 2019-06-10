Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС. Предпосылок для роста реальных доходов на сегодняшний день нет, заключили эксперты в ходе прошедшего 28 мая заседания экономического клуба ФБК Grant Thornton «О реальных доходах россиян», пишет РБК. В свою очередь, Центр городской экономики КБ «Стрелка» провел исследование «Экономика городов-миллионников: право на развитие». Общие выводы этого анализа не очень оптимистичны и говорят о том, что для реального роста экономики в стране нужны сторонние силы – прежде всего негосударственные инвестиции, а также развитие крупных городов, которые будут выполнять роль экономических центров и территориальных ускорителей развития. За комментариями РИА «Дейта» обратилось к председателю Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексею Тимченко.



- Алексей Павлович, насколько, н Ваш взгляд как эксперта в сфере экономики, результаты данных исследований важны для Приморья?

- Да, важны, и они должны стать основанием задуматься о том, каким образом необходимо модернизировать экономику нашего региона. Владивосток конечно не мегаполис-миллионник, но по факту он не просто теперь уже административная столица Дальневосточного федерального округа, а самый населенный город Дальнего Востока и центр экономики самого крупного по территории и удаленного от федерального центра округа страны. Поэтому, с точки зрения экономики и развития территории, и функции он должен выполнять сообразные городу-миллионнику в восточной части нашей страны – быть полноценным центром развития, привлекать и аккумулировать ресурсы, быть площадкой для разработки перспективных практик развития. Поэтому тут у нас важная роль, но в свою очередь и сил от нас понадобиться немало, чтобы реализовать на практике такую функцию. Суть исследований, про которые мы говорим, говорит о том, что необходимо создавать центры экономического роста – крупные города и агломерации, в рамках которых будет происходить накопление ресурсов и происходить ускорение экономических процессов развития, причем делать это необходимо за счет внебюджетных ресурсов – попросту говоря, за счет коммерческих инвестиций, причем желательно сторонних, то есть зарубежных. В нашем регионе для этого изначально как раз формируются условия - мы находимся на границе АТР и по факту постепенно становимся центром международного сотрудничества и лоббизма наших национальных интересов в зоне Тихого океана. Вопрос в том, что пока, конечно же, не удается достичь желаемых темпов роста и достичь качественного рывка – но на это есть много причин, и объективных прежде всего. Приморье имеет все шансы развиваться активно, но драйверы развития Владивостока не всегда используются системно. Нельзя за год-два-три полностью преобразовать экономику и создать новую стратегию развития в достаточно крупном и специфическом регионе, но нужно стараться делать это, и делать максимально быстро…

- Что, по вашему мнению, необходимо учесть в первую очередь?

- По данным исследований, более половины реальных доходов населения составляет заработная плата. А рост доходов граждан – залог качественного развития территории, повышения налоговых отчислений в бюджет, увеличение спроса на товары и услуги, а значит, и рост производственного сектора и агросектора в структуре экономики. Отсюда два важных, на наш взгляд, следствия – необходимо качественно наращивать количество рабочих мест, а также развивать те сектора, которые в экономике нашего региона пока представлены слабо или явно недостаточно. Яркий пример – это туризм, который должен «тянуть» целый спектр экономических активностей населения, включая развитие народных промыслов, производства сувенирной продукции и ассортимента местных товаров и услуг, ориентированных на туристов. Пока этот драйвер экономики на фоне постоянно растущего в последние годы въездного турпотока у нас реализуется слабо…

- Насколько взгляды московских экономистов совпадают с тем видением экономической ситуации, которое есть здесь, на Дальнем Востоке?

- Ну. конечно же, не полностью, тем более что они анализировали ситуацию в целом по стране, а не по Дальнему Востоку. Но, вместе с тем, ряд их выводов полностью совпадает с тем, о чем говорим мы, и что уже традиционно отмечает «Деловая Россия». Во-первых, это создание высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест. Это – и улучшение занятости населения, и повышение налоговых сборов, и необходимость развития населения в части повышения своего профессионального уровня. Пока с этим у нас не все гладко – потенциал промышленного производства у нас в крае развивается слабо. Кстати, пользуясь случаем, хочу отметить, что представители «Деловой России» уже не первый год реализуют в крае проект «Сделано в Приморье», в рамках которого производят востребованные даже за пределами нашего региона инженерные системы и строительные материалы – опыт есть, таких производств должно становиться больше, и ориентированы они должны быть не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Во-вторых – миграционные проблемы, эксперты отмечают что миграционные потоки к нам в страну снижаются, хотя есть достаточно много видов работ, которые выполняют мигранты. Это говорит о том, что нужно вырабатывать на уровне региона принципиально новое видение этих проблем – мигрантов нужно интегрировать в нашу культуру, создавать такие условия, чтобы они становились полноценными членами общества, а не обособлялись в рамках диаспор. В-третьих, отмечается, что необходимо улучшать деловой климат в стране в целом, в первую очередь за счет снижения административных барьеров для бизнеса. Тут у нас тоже есть над чем работать – статистика жалоб и обращений предпринимателей в регионе показывает, что наибольшее количество проблем сконцентрировано в сфере получения земли и имущества для хозяйственного использования бизнесом, а также осуществление проверок в отношении предпринимателей различными контролирующими органами, количество которых предприниматели считают избыточным. Плюс здесь в том, что губернатор региона ведет с бизнесом качественный диалог, регулярно проводятся встречи, последняя из которых была в мае в рамках ежегодной конференции предпринимателей, поэтому многие возможности еще только предстоит реализовать…

- Каков ваш прогноз на ближайшее время?

- Общий тренд на интеграцию Дальнего Востока и, в особенности, Приморского края в Азиатско-тихоокеанский регион будет продолжен. Главным показателем пока остается количество мероприятий международного характера, которые действительно регулярно проходят у нас во Владивостоке. Думаю, что должны появляться примеру успешного бизнеса в рамках ТОРов, свободного порта и Дальневосточного гектара – пусть это будут не мегапроекты а даже малый и средний бизнес, но количество таких кейсов должно становиться больше. Точно так же, как сегодня каждый житель Владивостока воочию видит на улицах столицы региона достаточно больное количество азиатских туристов должно «прорастать» и «дерево» экономики региона. Надеюсь, что это произойдет скоро…