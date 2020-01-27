Алексей Тимченко: «Рейтинги – это важно, но нужно стремиться к постоянному развитию агломерации Владивостока»

Владивосток по данным делового издания Forbes по данным исследования прошлого года вошел в Топ-10 российских городов, которые признаны перспективными с точки зрения развития городских территорий. Вместе с тем, в 2019 году столица Дальнего Востока и Приморского края отметилась и в федеральных антирейтингах – прежде всего речь шла о состоянии дорог, транспортной инфраструктуры и благоустройства, по этим критериям город и весь край оказывались во второй половине или даже последней трети списка. С вопросами о том, насколько такие противоречивые оценки отражают действительное положение Владивостока как крупнейшего города Дальнего Востока и что нужно делать для его развития ИА «DEITA.RU» обратилось к Алексею Тимченко, председателю Приморского регионального отделения «Деловой России», общественному уполномоченному по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, Территорий опережающего развития и иных особых экономических зонах.

- Алексей Павлович, Вы конечно знакомы с рейтингами, которые стали поводом для нашей беседы, насколько они важны с точки зрения регионального бизнеса?

- Да, конечно. Владивосток оказался на пятой строчке этого рейтинга после Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. Это хороший показатель, потому что все, кто нас опередил – города-миллионники из западной части страны, где заведомо лучше условия для развития и ниже многие виды расходов, которые влияют на экономику и на развитие территории. При этом авторы рейтинга сразу указали на то, что выбирали города, исходя в основном из показателей развития на их территории сферы культуры, работы по созданию международных культурных обменов и так далее. Это зафиксировано во всех десяти городах, если говорить про Владивосток, то у нас отметили ряда учреждений культуры, школы современного искусства, наличие местного онлайн-медиа, работающего с проблематикой культуры, а также архитектурную работу по изменению облика ряда библиотек. То есть тут речь идет об успехах, которые достигнуты как государством – когда речь идет о государственных учреждениях культуры, так и бизнесом, - когда мы говорим о медиа и частных центрах современного искусства. Собственно, работа в сфере гуманитарно-культурной является достаточно типичным путем развития агломераций, ориентированных на международное сотрудничество, и в нашем случае как раз данная сфера оказалась лучшей на данный момент в сравнении с другими важными областями повседневной жизни в столице региона, которые пока находятся, так скажем, не на высоте…

- Да, пока мы за прошлый год попали в целую серию антирейтингов – по состоянию дорог, медицинского обслуживания, ЖКХ…

- Да, тут объективно много проблем, но давайте не будем драматизировать и станем смотреть на все это спокойно – как минимум на уровне губернатора и администрации региона мы видим желание и конкретные действия, направленные на решение указанных вопросов. Пример – дороги, много вопросов возникло к их ремонту, срокам и качеству выполняемых работ, но деньги выделяются, и немалые, это очень важно. Постепенно власти региона решают многие социальные проблемы, которые на протяжении многих лет были постоянной болью общества – к примеру, это проблема обманутых дольщиков и зданий-долгостроев, которую удалось сдвинуть с места после принятия в прошлом году по инициативе губернатора соответствующего краевого закона. Если говорить о самых серьезных проблемах, которые «тянут» рейтинг города и края вниз, то это в основном проблемы инфраструктурного характера – прежде всего дороги и городская среда. Опросы жителей показывают, что к ним многие добавляют вопросы ЖКХ и экологии. Если обобщенного говорить о качестве жизни, то среди всех регионов Дальнего Востока Приморье занимает примерно среднюю позицию, уступая Хабаровску, Камчатке, Магадану и Сахалину. Кстати, подобные рейтинговые мониторинги общественного мнения по всей стране показывают, что в целом более чем 90% россиян нравится жить там, где они живут, но при этом порядка 75% указывает на наличие различных проблем, связанных с условиями проживания. Поэтому в данном отношении Владивосток и Приморье не являются каким-то исключением из общей картины общественного мнения…

- Владивосток как минимум становится популярней у иностранцев, их приезжает к нам все больше, и 2019 год показал рост въездного туризма в сравнении с 2018 годом. Чего не хватает столице Дальнего Востока для развития?

- По сути, нам не хватает целостного, комплексного подхода к позиционированию территории, и этому можно учиться у передовых экономик Азии – Японии, Республики Корея, Сингапура, Гонконга. В основе стратегии там – сочетание истории и современности, высоких технологий и высокого качества и стандартов жизни, экологических требований, что позволяет как получить импульс внутреннего развития, так и привлечь туристов и активно работать с ними. Если мы посмотрим на такие передовые страны, то увидим одну общую особенность – везде там есть дефицит земли и свободных пространств, что побуждает идти по дум направлениям – максимально использовать экологические стандарты жизни и создавать зеленые зоны и пространства везде, где есть возможность – вплоть до крыш домов. Владивосток, который ограничен в территориальном развитии за счет того, что находится на полуострове, должен иметь схожую стратегию развития территории. Но тут важны не только позиция властей и бизнеса, но и активность самих граждан, которая в вопросах создания общественных пространств и создания удобной и комфортной городской среды у нас остается крайне низкой, и это плохо. При этом есть и «обратный» тревожный тренд – непредсказуемые, с виду спонтанные выступления отдельных активистов и групп граждан против различных проектов застройки, которые могут изначально преследовать цель защиты экологии или общественных территорий, но по факту усиливают хаос в сфере хозяйственной деятельности и увеличивают риски инвесторов. Это – яркий показатель того, что и власти, и бизнесу и обществу нужно активнее взаимодействовать в этих вопросах для того, чтобы развитие территории столицы региона шло более планируемо и размеренно…

- Нужен ли нам большой Владивосток как крупная агломерация?

- Конечно, потому что это будет давать вектор развитию экономики и территории всего региона. Но это не должно приводить к тому, что Владивосток будет «стягивать» на себя все ресурсы, в том числе, прежде всего кадровые, из региона, потому что в противном случае мы получим другую проблему – замедление уровня развития малых городов и сельских территорий. Именно поэтому нужно «протягивать» так называемые цепочки создания добавленной стоимости от Владивостока во все территории Приморского края – формировать туристические маршруты в приморскую «глубинку», развивать фермерские хозяйства и агрохолдинги, производство и народные промыслы с использованием морепродуктов, дикоросов приморской тайги и других ресурсов, которые сегодня вывозятся отсюда преимущественно в виде сырья…

- На что нужно обращать внимание властям с точки зрения дальнейшего повышения привлекательности региона?

- На комплексное развитие экономики и территории, на содействие развитию бизнеса, поскольку по факту именно он строит новые дома, торговые центры, спортивные сооружения, выступает подрядчиком при строительстве и выполнении иных работ за государственный счет. Чем активнее будет бизнес, тем быстрее будет идти развитие. Это касается и организации общественных пространств, которых нам так не хватает. При этом нужно максимально сохранять историю, и использовать ее на благо современности – я имею в виду Владивостокскую крепость, исторические здания в центре столицы региона. Кстати, те города, которые попадают в верхние строчки рейтингов по развитию и качеству жизни, как правило используют практику создания лофтов - переоборудованных под современное использование помещений заводов, фабрик, военных и иных сооружений, наиболее активно такая практика внедряется в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Это тоже хорошая возможность для развития Владивостока, и думаю, что этому аспекту нужно уделить больше внимания. Поэтому рейтинги – это важно, но нужно стремиться к постоянному развитию агломерации Владивостока...