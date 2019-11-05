Алексей Тимченко: «Решения Съезда «Деловой России» необходимо реализовывать на Дальнем Востоке и в Приморье»

Решения Съезда «Деловой России», который прошел в Москве 22 октября, имеют важное значение для развития экономики Дальневосточного региона и от их воплощения здесь во многом будет зависеть эффективность развития территории федерального округа и ее инвестиционная привлекательность. Об этом ИА «DEITA.RU» сообщил председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», общественный уполномоченный по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, в ТОРах и иных особых экономических зонах Алексей Тимченко.

«В рамках Съезда, который в этом году получил название «Осенних сезонов «Деловой России»» - так много было важных тем для обсуждения и мероприятий в формате тематических сессий и круглых столов, обсуждался целый ряд важных вопросов, которые, прежде всего, касаются «прорывных» точек развития национальной экономики, в том числе и в ее региональном измерении. Большинство обсуждавшихся тем имеют прямое отношение к развитию на Дальнем Востоке России современной, честной и эффективной экономики. Спектр затронутых вопросов достаточно широк – это и общие условия развития бизнеса в стране, и особенности налогового регулирования предпринимательской деятельности, которое, к сожалению, постоянно меняется, и проблемы развития промышленности и производства, прежде всего имеющих экспортный потенциал, а также развитие экономики услуг, в первую очередь таких ее секторов как туризм, которые имеют ярко выраженный мультипликативный эффект, поскольку позволяют развивать сопредельные сектора хозяйственной деятельности и открывать новые рабочие места, в том числе в рамках транспортных услуг, логистики, торговли, производства, гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства и так далее» - отметил Алексей Тимченко.

Как отметили в Приморском региональном отделении «Деловой России», многие обсуждавшиеся проблемы и пути их решения имеют прямое отношение к развитию Дальнего Востока России и реализации на его территории стратегии так называемого «Восточного вектора», предусматривающей открытие новых предприятий с участием иностранного капитала и привлечения зарубежных инвестиций из передовых экономик стран АТР.

«Во многом обсуждавшиеся вопросы показывают важность работы нашего бизнес-объединения для развития экономики нашей страны, это отмечали и присутствовавшие на мероприятии представители федеральных органов власти – прежде всего вице-премьеры Правительства России Ольга Голодец и Максим Акимов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Ростуризма Зарина Догузова и другие должностные лица Повестка «Деловой России» - это традиционно решение различных системных вопросов и проблем, которые мешают развитию предпринимательства в России в целом, или отдельных крупных и значимых секторов отечественной экономики. Бизнес-объединению удается добиваться хороших результатов, грамотно выстраивая линию отношений с уровнями власти по всей стране – от высшего руководства и Правительства до региональных администраций и органов местного самоуправления. » - считает лидер «делороссов» региона.

Эксперты ведущей организации российского бизнеса убеждены, что значимыми для развития территории Дальневосточного федерального округа и экономики его регионов, прежде всего самого ориентированного на внешнеэкономическое сотрудничество Приморского края, должны стать такие обсуждавшиеся вопросы как развитие туризма, прежде всего событийный, исторический и агротуризм, которые в масштабах нашего региона развиваются достаточно слабо и е пользуются активным спросом иностранных туристов. «Благодаря общению с коллегами мы получили понимание того, что нам нужно делать здесь для того, чтобы туризм стал катализатором развития экономики Приморья» - отметил делегат Съезда от Приморского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Беляев. Помочь этому могут и предложения «делороссов», касающиеся гостиничного бизнеса, прежде всего это возможность введения невозвратного тарифа для бронирования отелей, что может дать мощный толчок развития всей сферы туризма – такой опыт есть у развитых европейских экономик, и его можно адаптировать под российские реалии. Развитию делового туризма должно помочь упрощение оформления командировок, что предложили сделать представители «Деловой России» - это поможет повысить поток внутреннего делового туризма внутри страны, в том числе и на Дальний Восток.