По поручению полпреда Президента в Дальневосточном федеральном округе во Владивостоке планируется создать Дальневосточный межрегиональный центр компетенций по повышению производительности труда, сообщает DEITA.RU. Появление такой структуры должно помочь реализовать на территории региона национальные проекты «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Основная задача – развитие экономики, промышленности и сельского хозяйства. За комментарием о том, насколько появление такой структуры может помочь развитию региона, корреспондент РИА «Дейта» обратился к председателю Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексею Тимченко.

«В Приморье будет создан межрегиональный дальневосточный Центр компетенций по повышению производительности труда. Планируется, что первыми обучение в нем пройдут руководители краевых предприятий. Занятия будут вести федеральные эксперты с богатым опытом. Полученные знания позволят им оптимизировать производство и вывести его на новый уровень. Губернатор региона уже отметил, что по каждому предприятию должна быть разработана индивидуальная программа модернизации с конкретными показателями, которые должны быть направлены на качественное изменение производительности труда. На сегодняшний день вопросы роста производительности труда для Приморского края действительно являются сверхактуальными, поскольку мы соседствует с передовыми экономиками Азиатско-тихоокеанского региона, по сравнению с которыми мы отстаем, и нам есть чему у них учиться. Естественно, при организации такого центра необходимо исходить из отраслевого принципа, то есть прежде всего ориентироваться на те отрасли экономики и хозяйства, которые должны стать «прорывными» для региона и имеющие, в том числе, экспортный потенциал» - отметил Алексей Тимченко.

Эксперты Приморского регионального отделения «Деловой России» отмечают, что на сегодняшний день для Приморья актуальны такие сферы как агробизнес, обрабатывающие производства, разработка производственных технологий и программ обучения. Кроме того, «делороссы» региона считают, что необходимо уделить внимание производительности труда и в «огосударствленном» секторе экономики – к примеру, в сфере ремонта дорог, благоустройства и коммунального хозяйства.

«На сегодняшний день те направления экономического развития и привлечения в край инвестиций, о которых мы говорим – прежде всего развитие сельского хозяйства и импортозамещения в сфере производства продуктов питания, а также создание производств самой разной направленности требуют системных мер по повышению производительности труда, что будет важно как непосредственно для успешности самих бизнес-моделей, так и для потенциальных инвесторов, которые будут видеть, что наша экономика на уровне региона использует передовые практики развитых экономик. При этом одним из направлений может стать тот сектор, который касается вообще всех жителей – благоустройство и коммунальное хозяйство, поскольку, если мы будем анализировать медиа, то увидим, что достаточно большое количество нареканий жителей касается как раз этих сфер. Нередко у нас, к примеру, относительно небольшой участок автодороги могут ремонтировать месяцами, при этом он будет огорожен и в течение длительных временных промежутков на нем не будет заметно активности вообще. Тут как раз возникает вопрос о повышении производительности труда и эффективности работы вообще. Само собой, что в госсекторе есть свои нормативные требования и разнообразные регламенты, определяющие процедуры выполнения работ, но даже и при этом есть условия для того чтобы оптимизировать процедуры выполнения работ, что пойдет на пользу всем, прежде всего изменит общественное мнение о работе государственных структур в лучшую сторону. Если же мы говорим о таких сферах как, к примеру, ремонт дорог, то тут повышение производительности труда и качества работ однозначно будет восприниматься положительно всеми…» - отметил Алексей Тимченко.

Представители Приморского регионального отделения ведущей организации российского бизнеса считают, что Приморье в вопросах производительности труда может заимствовать опыт ведущих экономик АТР, прежде всего Японии, Республики Корея и Китая.

«Нам есть чему учиться, прежде всего речь идет даже не столько о технологиях модернизации производства или обучения персонала, сколько о философии современного производства и работе с персоналом в рамках производственного HR`а. К примеру, в Японии уже более 30 лет действует система повышения качества на производстве – так называемый «Кайдзен», который был опробован на крупнейших автомобильных производствах Страны восходящего солнца. Суть системы – в создании кружков качества на производственных предприятиях и их работа для постоянной оптимизации производства и повышения качества продукции, когда в итоге выпускаемые товары имеют существенный «задел» сверх нормы по качеству – благодаря этому японские товары считаются одними из самых качественных в мире. У производственников Республики Корея и Китая можно поучиться способности быстро оптимизировать производственные процессы и привлекать сторонние ресурсы, прежде всего инвестиции. В любом случае, весь подобный опыт будет весьма полезен экономике региона, особенно если его будут системно изучать и обобщать на уровне единого методического центра, соотнося с опытом крупных российских предприятий» - подчеркнул Алексей Тимченко.

В «Деловой России» также считают, что, говоря о проблемах повышения производительности труда, необходимо уделять внимание не только экономическим, но и социальным аспектам – прежде всего, стабильности кадрового состава предприятий, воспитанию специалистов в рамках производственных компаний, когда опыт старшего поколения передается молодым специалистам на основе программ кураторства, популяризации рабочих и инженерных специальностей в обществе, созданию высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. Кроме того, «делороссы» считают, что соответствующее изменения необходимо вносить в программы обучения вузов и особенно средне-специальных учебных заведений, готовящих специалистов различных производственных профессий, а также учесть опыт бизнес-объединений в данной области.

«Создание во Владивостоке межрегионального центра компетенций» поможет развитию экономики. Хотелось бы, чтобы в работе были учтены и практики «делороссов» в данной области, в том числе в рамках проекта «Сделано в Приморье», где представители приморского бизнеса создают высококачественные и востребованные на рынке инженерные системы и строительные материалы…» - резюмировал Алексей Тимченко.

Екатерина Брязгунова