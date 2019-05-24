Спектр проблем, касающихся модернизации экономики и развития территории региона, которые обсуждают власть и бизнес в Приморье, расширяется, и это хорошо – считают «делороссы». По мнению представителей ведущей профессиональной организации отечественного бизнеса свидетельством этому стала ежегодная краевая конференция предпринимателей «Бизнес у моря. Про движение», которая состоялась 22 мая 2019 года во Владивостоке. Своим мнением с корреспондентом ИА DEITA.RU поделился председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко.

«Конференция предпринимателей во Владивостоке проходит ежегодно, но сегодня мы видим, что диалог власти и бизнеса в регионе развивается качественно, и понять это прежде всего можно по спектру обсуждаемых тем. Он расширяется, и это хорошо. Помимо обсуждения достаточно большого количества разнородных вопросов, которые подняли предприниматели, работа шла в рамках восьми тематических круглых столов, которые, соответственно, по отраслевому принципу объединили важные для развития региона направления. Помимо пленарного заседания, на котором глава региона в свободной форме пообщался с предпринимателями, ответил на вопросы, которые касались дорог, тарифов, экологии и лесной промышленности, а также профессионально подискутировал с бизнесом, я бы выделил круглый стол «Мы – экспортеры Приморья», на котором обсуждались перспективы экспорта пищевой продукции и продукции агропромышленного комплекса, наиболее востребованные товарные позиции и системные проблемы при экспорте пищевой продукции из Приморья в АТР. Эта тема находится в «фокусе» федеральной повестки, поскольку наш национальный лидер неоднократно отмечал потенциал агросектора российской экономики, который в период санкций и реализации стратегии импортозамещения существенно нарастил выпуск продукции. Новый формат «Бизнес-час: открытый разговор с прокурором» позволил предпринимателям напрямую пообщаться с главой надзорного ведомства в нашем регионе – тут в фокусе обсуждения был широкий спектр проблем – от административного давления на предпринимателей и проблем нарушений законодательства при исполнении государственных контрактов до реализации инвестиционных проектов – ТОРов, Свободного порта и ДВ-гектара. Круглый стол «Мы и клиенты Приморья: технологии клиентского сервиса» дал возможность обсудить передовые практики в вопросах работы с клиентами разных компаний, это важно, поскольку в регион постоянно растет въездной поток туристов и мы становимся «витриной» всего Дальнего Востока, а отчасти – и всей страны. Еще одна качественная тематическая площадка – круглый стол «Производство и инновации в Приморье» - это направление, актуальность которого, как говорится, обсуждать излишне» - заметил Алексей Тимченко.

Представители «Деловой России» отмечают, что помимо возможности прямого диалога с представителями различных органов власти прошедшее мероприятие дало возможность предпринимателям пообщаться между собой и обменяться опытом по многим вопросам. В мероприятии приняли участие Губернатор Приморского края, представители Министерства экономического развития России, Центрального банка, Агентства стратегических инициатив, краевых институтов поддержки бизнеса: Центра поддержки предпринимательства, Гарантийного фонда, Инвестиционного агентства, Микрокредитной компании, Уполномоченного по защите прав предпринимателей при поддержке общественных объединений предпринимателей Приморского края: «Деловой России», Торгово-промышленной палаты, Бизнес-клуба «Авангард», «Опоры России», Общественного совета предпринимателей Приморья (ОСПП).

«Для «Деловой России», которая уже традиционно в Приморье помогает предпринимателям коммуницировать с властью и защищать свои интересы, мероприятие стало хорошим поводом проверить качество собственной работы. По факту мы убедились, что большинство тех тем, которые обсуждались на круглых столах и были подняты предпринимателями в режиме «вопрос-ответ» находятся в текущей повестке Приморского регионального отделения «Деловой России», это означает, что мы анализируем ситуацию правильно и смотрим на вещи объективно. По сути, все проблемные вопросы можно свести к нескольким тематическим блокам. Это вопросы чрезмерной административной нагрузки на бизнес и так называемой «регуляторной гильотины», то есть избыточности требований контролирующих органов, это сложность получения земли и объектов недвижимого имущества бизнесом под хозяйственное использование, а также вопросы поддержки предпринимательства, в особенности малого и среднего бизнеса. Вообще, по нашему опыту работы с профессиональным сообществом мы видим, что бизнес в большей степени нуждается даже не в том, чтобы ему помогали, а в том, чтобы ему не мешали. Со своей стороны, мы стремимся всемерно способствовать тому, чтобы бизнес региона не страдал от чрезмерного «внимания» различных проверяющих и своевременно получал необходимые разрешения и согласования – при региональном отделении нашей организации действует консультационный центр для предпринимателей, и поддержку может найти любой предприниматель, в том числе и не входящий в «Деловую Россию»» - отметил Алексей Тимченко.

В Приморском региональном отделении «Деловой России» сообщили, что эксперты организации к ежегодной конференции предпринимателей в рамках своего бизнес-объединения провели работу с предпринимательским сообществом и собрали большое количество вопросов, касающихся развития сферы предпринимательства и бизнеса в крае. Все они теперь будут использованы во взаимодействии с органами власти Приморского края по отраслевому принципу – «делороссы» передадут их профильным ведомствам и обсудят пути решения, в особенности это будет касаться тех вопросов, которые напрямую не обсуждались в ходе конференции.

«Мы получили достаточно обширный «социологический срез» проблем предпринимательства в ходе подготовки к конференции. Среди вопросов достаточно много разноплановых и показательных – к примеру, предприниматели просят навести порядок с выделением земли в санаторно-курортной зоне Владивостока для отдыха у моря, в частности, в районе знаменитой Шаморы, поддержки просят уникальные производства hand-made продукции из природного дерева, значимые в том числе и для привлечения туристов, есть предложения по созданию производств по комплексной обработке древесины, также бизнес просит организовать так называемые фронт-офисы – то есть консультативные центры для бизнеса по образу нынешних МФЦ, но наделенные более широкими функциями не только реализации госуслуг, но и оказания консультативной помощи и поддержки бизнесу, такая практика есть за рубежом и у нас как минимум для отдельных секторов предпринимательства, к примеру строительной отрасли, это бы имело большое позитивное значение. В ближайшее время на уровне регионального отделения «Деловой России» и при необходимости при содействии других бизнес-объединений мы качественно проработаем эти вопросы и передадим властям региона. Учитывая, что губернатор края Олег Кожемяко уделяет развитию предпринимательства и экономики края большое внимание, мы надеемся, что эти вопросы найдут в той или иной форме поддержку в администрации региона и будут учтены в работе с предпринимателями» - резюмировал лидер «делороссов» региона. .