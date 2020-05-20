Алексей Тимченко: «У бизнеса будет важнейшая роль при преодолении последствий нынешнего кризиса»

19 мая ушел из жизни Алексей Тимченко - председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», общественный уполномоченный по вопросам защиты прав предпринимателей в Свободном порту Владивосток, территориях опережающего развития и иных свободных экономических зонах, известный в крае эксперт по вопросам развития экономики и общественный деятель. ИА «DEITA.RU» на протяжении последних лет регулярно обращалось к Алексею Павловичу за актуальными комментариями по вопросам развития экономики региона, установления международных деловых связей с экономиками АТР и развития предпринимательства на Дальнем Востоке России. Редакция ИА «DEITA.RU» приносит свои глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Тимченко и в память о нем публикует его последнее интервью нашему изданию, которое готовилось еще при его жизни. Речь шла о том, что один из российских национальных информационных ресурсов в конце марта опубликовал данные о результатах масштабного международного исследования уровня доверия в обществе, которое проводилось в 28 странах, в том числе и в России. Авторы отметили, что Россия стабильно находится в группе стран с наименьшим уровнем общего доверия — как среди наиболее образованной части населения (которую авторы называют информированной публикой), так и среди широких масс. В рамках исследования изучался и вопрос о том, кому именно у нас не доверяют больше всего: некоммерческим организациям (НКО), бизнесу, правительству или СМИ. Среди информированной публики небольшие поблажки получил только бизнес — он находится в «серой» зоне с доверием от 55 процентов респондентов. А в массовом сознании только 22 процента готовы верить НКО, 29 процентов — бизнесу, 31 процент — властям и 26 процентов — журналистам. О том, как это может повлиять на доверие к бизнесу и его восприятие нынешний кризис, корреспондент ИА «DETA.RU» и беседовал с Алексеем Тимченко.

- Алексей Павлович, как Вы можете объяснить, что бизнес получил довольно высокую оценку в части рейтинга доверия?

- Да, действительно, результаты исследования достаточно интересны, тем более что традиционно в нашем обществе отношение к предпринимателям далеко не всегда однозначное – сказываются и 90-е, и идеология советского периода, когда насаждалось мнение о том, что бизнес заботится только о собственной выгоде. Изменение мнения в этой связи и рост доверия к предпринимателям можно рассматривать как процесс достаточно естественный в условиях современной экономики. Ведь несмотря на то, что в нынешних реалиях достаточно много рабочих мест дает госсектор, тем не менее существенная часть населения работает именно в частном бизнесе, особенно это характерно для крупных городов без большого количества промышленных предприятий, как это сегодня во Владивостоке, где в основном трудоустройство связано со сферой торговли или сферой услуг, а это все частный бизнес. Или же наоборот, сельские населенные пункты, небольшие города, села и поселки, где бизнес, а в основном это индивидуальные предприниматели или микропредприятия – поддерживают определенный баланс занятости. Поэтому по сути каждый гражданин имеет друзей, родственников и знакомых, которые работают в коммерческом секторе, или вообще сам трудоустроен там. И люди все больше и больше понимают, что предприниматель, как его не оценивай личностно - это прежде всего работодатель, это тот, кто дает работу и платит налоги, идущие на социальные нужды общества…Поэтому в общем я тут ничего удивительного не вижу, наоборот – мне кажется, что речь идет о закономерном ходе вещей…

- Насколько роль бизнеса важна в современных условиях, ведь из-за кризиса многие сферы экономической деятельности оказались в очень сложном положении?

- Это на самом деле непростой вопрос. Эпидемия коронавируса и карантин – это прецедент, какового ранее не было. И он показал, что бизнес, общество и государство должны работать вместе активнее. Ведь в тех условиях, которые сложились к концу марта, сложилась ситуация, когда во многих сферах РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ, А ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЖИЗНЬ НАДО. Это ударило и по гражданам, многие из которых имеют кредитные обременения, и по бизнесу, который как правило представляет собой постоянно действующую систему, остановить которую так же опасно, как и конвейер, потому что потом можно не запустить либо запустить с огромными трудностями и потерями. Думаю, что основная проблема – именно закредитованность многих сфер, и это стало проблемой во многих развитых экономиках – если даже в Швеции, которая имеет очень эффективную экономическую модель, отказались объявлять карантин из-за невозможности на месяц остановить хозяйственную деятельность, это было объявлено официально, там посчитали что так угроза будет меньше. Поэтому, конечно же, роль бизнеса очень важна сегодня, и критически важно создать предпринимателям условия наибольшего благоприятствования в период выхода из экономического кризиса, поскольку от них будет зависеть восстановление экономики и благополуяие населения, особенно на местах…

- А что чувствует сам бизнес сегодня?

- Вопрос достаточно сложный, и он связан, конечно же, с тем что предприниматели – это часть общества, это такие же люди которые, с одной стороны оказались в режиме карантина как граждане, а с другой были вынуждены решать проблемы со своим бизнесом, приостанавливать работу и решать вопросы с работниками, либо наоборот, обеспечивать работу своего дела в условиях повышенных требований к общественной безопасности, которые были введены в связи с общей ситуацией и противодействием распространением заболеваемостью COVID-19. Более того, бизнес нашего региона оказался как бы в двух «кризисных волнах» - сначала он очутился в ситуации «предкризиса», это конец января – начало марта, когда еще не был введен карантин и не было как таковых ограничений и мер безопасности, но в то же время уже начались проблемы экономического плана, которые свидетельствовали о том, что в ближайшее время начнется полномасштабный кризис – так, у бизнеса, участвующего во внешнеэкономической деятельности или зависящего от импортной продукции, начались задержки и перебои с поставками из-за рубежа, началось падение спроса во многих сферах хозяйственной деятельности в регионе из-за существенного уменьшения потока иностранных туристов, приезжающих в регион – это прежде всего транспорт и логистика, туризм и гостиничный бизнес, отчасти торговля. А с марта начались уже полномасштабные проблемы. Поэтому предприниматели оказались в состоянии двух «волн стресса», и конечно же это было очень непросто, особенно в тех отраслях, которые пострадали максимально…. Поэтому предприниматели действительно оказались в очень непростой ситуации, ведь они несут ответственность не только за себя, но и за работников, за хозяйственную деятельность своих компаний и так далее – а это огромное количество ситуаций, в которых приходится принимать сложные решения, в том числе и непопулярные – приостанавливать работу, переводить работников на неполный рабочий день и так далее…

- Все понимают, что кризис закончится. Сегодня много прогнозов о том, как изменится «посткоронавирусный мир». Насколько изменится бизнес?

- Вы абсолютно правы, изменения неизбежны, и они, судя по всему, коснутся всего общества. Уже есть достаточно много прогнозов ученых и исследователей, которые прогнозируют очень широкий спектр изменений как в мире, так и в рамках отдельных государств – от постепенного выхода из кризиса и возвращения ситуации в «предкризисное» состояние до достаточно радикального изменения, вплоть до усиления настроений «левого» характера во многих государствах, усиления роли психологии национальной идентичности и так далее. Аналогичны и прогнозы, связанные с экономикой – все понимают, что бизнес во всех странах понес потери, и более того, будет нести их и дальше как минимум во время постепенного выхода из кризиса и восстановления экономических систем, из-за низкого спроса потребителей, вызванного тем что продолжительное время пришлось не работать либо работать неполный рабочий день. Экспертные оценки представителей нашего бизнес-объединения сегодня сводятся к тому, что мы должны искать возможности роста в тех «окнах возможностей», которые создал кризис – то есть надо действовать по принципу «не было бы счастья, да несчастье помогло»… Эти возможности для бизнеса и экономики лежат в двух основных направлениях – развитие экспортно-ориентированного бизнеса и повышение степени обеспечения товарами и услугами внутреннего рынка на основе стратегии импортозамещения. Очевидно, что глобализация, в условиях которой живет современный мир, показала свою обратную сторону в кризис – из-за прекращения или уменьшения международного обмена товарами и услугами существенно ухудшилась ситуация со многими из них. Конечно, уйти от взаимной зависимости в международной торговле нельзя, да это и не нужно, но каждая национальная экономика должна стремиться максимально защитить себя и свои интересы, и именно это надо делать, развивая собственные производства, которые будут иметь и экспортный характер. Если же возвращаться к вопросу о том, как именно изменится бизнес, и рассуждать о внутренней составляющей, психологии предпринимателей, то тут именно у предпринимателей есть преимущество – в силу профессии в них заложена высокая стрессоустойчивость, поскольку бизнес как минимум в последние годы и без того существует в состоянии перманентного кризиса, который обусловлен как мировой конъюнктурой и изменениями цен на нефть, так и вопросами регулирования деятельности бизнеса со стороны государства – по сути, было несколько десятков изменений в законодательстве – гражданском, налоговом, административном – которые вынуждали предпринимателей существенно перестраивать систему работы, терпеть убытки и так далее. Поэтому предпринимательскому сообществу приходится преодолевать кризис не в первый раз, но сейчас, конечно же, речь идет о слишком уж масштабном шоке для деловой сферы, который к сожалению, преодолеют не все хозяйствующие субъекты. «Деловая Россия» в Приморье со своей стороны следит за происходящим и готова осуществлять экспертную поддержку органов власти и предпринимательского сообщества – ведь только с учетом мнения бизнеса станет возможным преодолеть последствия кризиса максимально быстро. У бизнеса будет важнейшая роль при преодолении последствий нынешнего кризиса, это вне сомнений, и его нужно поддержать…