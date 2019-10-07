Алексей Тимченко: «Владивостоку нужно учесть опыт крупных агломераций по созданию инфраструктуры для инвесторов»

Властям региона и краевого центра необходимо учесть опыт крупных российских городов по обеспечению инвесторов инфраструктурой, прежде всего земельными участками под застройку. К такому выводу пришли эксперты Приморского регионального отделения «Деловой России», анализируя проблемы бизнеса, работающего в рамках Территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Как выяснилось, одна из основных проблем на сегодня – дефицит земли под застройку в пределах агломерации столицы региона, на что указывает бизнес, а также сопутствующие проблемы – прежде всего длительность процедур по получению различных разрешений и согласований. О том, как можно решить подобные проблемы, ИА «DEITA.RU» рассказал Алексей Тимченко - председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», общественный уполномоченный по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, территориях опережающего социально-экономического развития и иных особых экономических зонах.

«Одна из основных проблем Владивостокской агломерации, особенно в границах поточной городской застройки – это дефицит ликвидных участков земли для строительства и хозяйственного освоения. Из-за того, что город «зажат» на полуострове Муравьева-Амурского и с трех сторон омывается морем, расширяться практически некуда, а значит, необходимо изыскивать возможности для освоения той земли, которая есть. При этом любой здравый предприниматель стремиться избежать крайностей в этом вопросе – прежде всего так называемой точечной или уплотнительной застройки, которая является для Владивостока достаточно наболевшей проблемой. Также при этом не хочется уничтожать зеленые насаждения, поскольку леса в пределах города это действительно легкие столицы региона, в которой огромное количество автомобилей высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Плюс еще одна проблема – часто немотивированные выступления различных активистов против строительства новых объектов, даже в тех ситуациях, когда есть все положенные согласования и разрешения, и поводом для этого также нередко является изменение облика участка – к примеру, законная рубка деревьев в условиях, когда будет проведено последующее озеленение застройщиком. Поэтому на сегодня Владивосток стоит перед необходимостью поиска новой концепции освоения земли в интересах развития экономики» - отметил Алексей Тимченко.

Как сообщили в Приморском региональном отделении «Деловой России», эксперты ведущего национального бизнес-объединения считают перспективным использование в регионе опыта крупных российских агломераций, а также и зарубежных стран, которые в рамках урбанизации уже были в поиске земельных ресурсов для развития экономики и территории и находили решения.

«Ценным для нас может быть, к примеру, опыт Москвы в части своего территориального развития. Из-за существенного уплотнения застройки и развития экономики, столица начала расширяться в границы Московской области за пределы МКАД, результатом чего стало появление «Новой Москвы». Также правительству Москвы пришлось искать ресурсы в рамках традиционных границ Москвы, при этом была определена правильная приоритетная задача максимально сохранять все «зеленые зоны» на территории мегаполиса. О том, какой выход был найден, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии «Российская экономика: возможности для опережающего развития» на Московском финансовом форуме в сентябре. Выход этот – в использовании простаивающих земель, которые уже были хозяйственно освоены, но в настоящее время представляют собой «серые зоны» на карте города – это прежде всего работа с брошенными промзонами, пустырями, зонами застройки брошенными дачами, частный сектор и так далее» - отметил лидер «делороссов» региона.

Эксперты «Деловой России» отмечают, что решение таких вопросов требует комплексного подхода, поскольку такие зоны необходимо органично вписывать в существующую городскую среду с тем, чтобы они начинали работать на благо всех жителей. При этом такая стратегия использования земли автоматически снимает вопросы по поводу уплотнительной застройки и уничтожения зеленых насаждений, поскольку такие зоны, как правило, являются небезупречными именно в экологическом или криминогенном отношении и их реновация будет однозначно иметь положительный эффект для развития всего города.

«Такая стратегия позволяет добиться существенного роста динами реализации строительных проектов, как нежилого, так и жилого строительства. На Дальнем Востоке, кстати, хороший опыт уже есть в Сахалинской области – там расселяют старые не сейсмоустойчивые дома и на освободившихся участках строят новые, полностью соответствующие всем требованиям. Поскольку нынешний губернатор Приморья Олег Кожемяко до недавнего времени успешно руководил этим островным регионом, то наверняка это дает шансы на использование подобного опыта и у нас в Приморье. При этом властям нужно выработать понятные для бизнеса и прозрачные подходы работы с такими земельными участками, а также их выделения под хозяйственное освоение. Понятно, что как минимум в ряде случаев землю нужно будет выкупать у собственников, и вот тут открывается «окно возможностей» еще для одной стратегии – государственно-частного партнерства, что позволит решить многие проблемы финансирования и даст возможность развития для многих бизнес-проектов. К примеру, эксперты Приморского регионального отделения сформулировали для властей свои предложения по использованию такой стратегии при расселении фонда ветхого и аварийного жилья. Проблема в том, что в рамках госпрограммы бюджетных средств всегда не хватает, и очередники ждут очереди на расселение десятками лет, а прямо в центре города стоят бараки, уродующие облик краевого центра. Мы предложили выделять землю с такими аварийными домами бизнесу под комплексную застройку при том условии что предприниматели будут за свой счет расселять нуждающихся – конечно, эта стратегия еще потребует определенной доработки и выработки правовых механизмов для реализации, но в целом ее применение скажется однозначно позитивно на развитии города. Аналогичными могут быть и механизмы работы с земельными участками под любые инвестиционные проекты, при этом, естественно, при разработке строительных проектов нужно учитывать вопросы озеленения и иные аспекты экологии и урбанистики современного большого города» - отметил Алексей Тимченко.

«Делороссы» Приморья считают, что использование заброшенных промзон и иных земельных участков с низкой плотностью застройки позитивно скажется на вопросах экологии и развития Владивостока. При этом такие «анклавы» можно выделить как в центральных районах столицы региона, так и на окраинных территориях города.

«Таких районов немало – это Голубиная Падь, Дальпресс, Пушкинская, 3-я Рабочая, Вторая речка, Чуркин, Снеговая, отдельные микрорайоны в пригороде в северной части города. Движение по такому пути развития поможет в перспективе снизить стоимость строительства и сделать более доступными жилые и нежилые помещения по цене, поскольку будет больше предложение на рынке и выше степень конкуренции между девелоперами. При этом развитие по такому сценарию, естественно, должно основываться на постоянном взаимодействии власти и бизнеса как двух заинтересованных в процессе сторон» - резюмировал Алексей Тимченко.