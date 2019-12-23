Алексей Тимченко «Ждем удачного года для бизнеса региона»

В преддверии Нового года ИА «DEITA.RU» подводит итоги года уходящего в самых разных сферах жизни приморцев. О том, каким был уходящий 2019 год для бизнеса края, корреспондент агентства побеседовал с Алексеем Тимченко, председателем Приморского регионального отделения «Деловой России», общественным уполномоченным по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, территориях опережающего социально-экономического развития и иных особых экономических зонах. Мы предложили Алексею Павловичу назвать самые яркие с точки зрения предпринимателей Приморья события, которыми запомнился этот год.

«Конечно же, событий было много, и позитивных, и негативных. Это – наша жизнь, никуда от этого не уйдешь. Кроме того, предприниматели – это та часть общества, которая привыкла к трудностям, это люди, которые стремятся их преодолевать и идти так по жизни дальше, развиваться. Каждый день для предпринимателя в нашем быстро меняющемся мире – это новый вызов, новые трудности. Поэтому в том числе и какие-то в общем негативные события этого года – это с нашей точки зрения может быть не всегда однозначно плохо, мы можем воспринимать это как новый вызов, как новые реалии или возможности, необходимость новых действий» - отмечает Алексей Тимченко.

Эксперт отмечает, что одним из важных трендов для региона в 2019 году стал сохраняющийся рост въездного туризма. Это дает хорошие возможности для развития экономики Приморского края, создания новых рабочих мест и популяризации Дальнего Востока в Азиатско-тихоокеанском регионе. «Пока Владивосток остается основным местом посещения туристами из Китая, Республики Корея и ряда других азиатских государств. Турпоток постоянно и стабильно растет, это хорошая тенденция, которую, конечно же, необходимо закреплять и развивать – создавать туристические маршруты, популяризировать Владивостокскую крепость, работать с продвижением туристов в приморскую «глубинку». Это позволит развивать многие сектора регионального хозяйства, в том числе сферу услуг, торговлю, производство различных товаров, предназначенных для использования туристами» - говорит собеседник ИА «DEITA.RU».

Еще одним важнейшим для региона событием, которое связано с 2019 годом, лидер «делороссов» региона считает объявленное президентом страны Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме в сентябре решение о создании системы льготной ипотеки для Дальнего Востока под 2% годовых. «Это решение имеет принципиальное значение как катализатор многих экономических процессов, которые сегодня связаны с Дальним Востоком и Приморским краем. К сожалению, цены на недвижимость в регионе остаются рекордно высокими, из-за чего сдерживается закрепление здесь местного населения. Повышение доступности жилья может быть достигнуто только в условиях существенного прироста количества строящихся объектов и их ввода в эксплуатацию на рынке региона, что и необходимо делать. Отрадно, что по итогам года Приморье оказалось в лидерах в рамках Дальневосточного федерального округа по подобной работе – сегодня в крае активно развивается проектной финансирование новых строек и работа с так называемыми эскроу-счетами, которые введены законом не так давно. Если в следующем году рост темпов в строительном комплексе продолжится, то это даст серьезный толчок развитию экономики края» - отметил лидер «делороссов» региона.

Еще один важный итог 2019 года – присвоение Владивостоку официального статуса столицы Приморского края, что позволит направлять больше бюджетных средств на его развитие – считает Алексей Тимченко. «Это решение, которое при разных властях региона хотели принять уже последние лет 15, если не больше. В итоге оно состоялось в конце ноября, и это открывает новые возможности для развития агломерации столицы региона и округа. Конечно же важно, чтобы сотни миллионов рублей их бюджета, которые теперь будет получить столица региона, шли на понятные жителям и бизнесу цели, связанные с развитием территории и повышением качества жизни граждан. Это, конечно же, принципиально, и нужно это делать все активней. Еще одно следствие, которое вытекает из указанного события – необходимость ведения сбалансированной бюджетной политики в масштабах региона, направленной на развитие всех муниципальных образований, чтобы не только Владивосток в итоге оказывался в выигрыше. В этом отношении важна реформа на уровне местного самоуправления, которую начали в 2019 году власти края – речь об объединении отдельных муниципалитетов разных уровней и создании единых образований – муниципальных округов, что должно при грамотном подходе снизить уровень бюрократии и повысить степень управляемости территориями, значит, это должно быть позитивным и для экономики тоже» - убежден глава бизнес-объединения.

Кроме этого, по мнению собеседника агентства, хорошим итогом уходящего года стало попадание Приморского края в топ-10 российских регионов по продажам иномарок с пробегом. «Это хорошо, тем более что наш регион всегда был одним из самых автомобилезированных в стране, и ситуация на рынке подержанных автомобилей всегда была важна для жителей края. В итоге Приморье оказалось на восьмом месте в стране, и все кто впереди и позади нас в десятке лидеров – значительно более населенные Субъекты Федерации, это показатель в том числе и экономического состояния домохозяйств в регионе. Принципиальное значение имеют и действия властей по пролонгации моратория на «кнопку Глонасс» для нашего региона, что позволяет активнее развиваться рынку подержанных автомобилей и сдерживает на нем цены – это в интересах жителей» - отметил председатель регионального отделения «Деловой России».

По мнению Алексея Тимченко, важным итогом года стало и продолжение реализации на Дальнем Востоке экономических проектов в рамках политики «Восточного вектора» - это территории опережающего развития (ТОРы) и свободный порт Владивосток (СПВ). «Статистика показывает рост количества проектов и инвестиций в их осуществление, Важно и то, что в регионе определены 58 центров экономического роста. В 2018 — 2021 годы здесь предусмотрено строительство 19 больниц, 22 школ, 11 детских садов, десятки спортивных и культурных объектов, а также объекты инженерной инфраструктуры. На эти цели из федерального бюджета выделено более 94 миллиардов рублей. Все это вместе с активизацией экономической деятельности даст свои плоды. Мы, кстати, видим позитивную динамику в том числе по тем компаниям, которые входят в Приморское региональное отделение «Деловой России» - они тоже являются резидентами таких проектов и активизируют свою деятельность. Знаковым событием стало и появление во Владивостоке в 2019 году головных офисов отдельных крупных коммерческих структур, которые переносят сюда из центра – естественно, основная цель тут попасть в более льготные налоговые условия, но для региона это безусловный плюс, поскольку налоги теперь пойдут в региональные бюджеты. А в 2020 у нас во Владивостоке, судя по официальным анонсам, появится сеть самого известного в мире фастфуда – с одной стороны, может это и не идеал, мы ведь за здоровый образ жизни (ЗОЖ) и рациональное питание, но в то же время это показатель того, что транснациональные компании рассматривают нашу территорию как перспективную для захода сюда и работы… Кстати, в первом полугодии 2019 года три дальневосточных территории – Приморский край, Магаданская и Сахалинская области – вошли в топ-10 российский регионов, показавших рост зарплат, рост среднемесячной заработной платы в них составил в пределах 9-12%. Это тоже в той или иной степени результаты работы новых экономических режимов в пределах территории федерального округа. При этом важно, чтобы помимо номинальных зарплат росли и реальные располагаемые доходы населения, на эту проблему указал в том числе и Владимир Путин, поэтому надо стремиться к дальнейшему качественному росту подобных показателей» - отметил руководитель организации предпринимателей.

Что же касается наступающего года, то собеседник ИА «DEITA.RU» в целом оценивает ситуацию оптимистично. «А в 2020 мы ждем удачного года для бизнеса региона. Это будет високосный год, а такое время всегда не простое. Но с другой стороны, идеала не бывает никогда. Поэтому мы, предпринимательское сообщество региона, будем работать на благо Приморья. Желаю все коллегам здоровья и побольше позитивна в Новом году» - резюмировал Алексей Павлович.