В России хотят отменить алименты, так как, по мнению авторов инициативы, это сократит число разводов и значительно улучшит рождаемость, сообщает DEITA.RU. И хотя на данный момент законопроект, разработанный сразу несколькими депутатами Госдумы, еще не прошел даже общественные слушания, соответствующая петиция появилась на просторах интернета.

Как пишут инициаторы в петиции на сайте Change.org, можно считать, что на сегодняшний день институт семьи в России развален. Только в 2017 году на 1 039 848 браков пришлось 617 429 разводов, а это 59 процентов от общего числа зарегистрированных браков. При этом, начиная с 2010-го, не было ни одного года, когда число разводов не составило бы более половины браков. При этом 2016 год стал рекордным по числу разводов — 609 557 разводов при 986 847 браках.

По мнению авторов инициативы, если женщинам запретить в судебном порядке взыскивать алименты это благоприятно скажется на климате в семье. Супругам придется учиться договариваться, а ребенок перестанет быть предметом манипуляций.

При этом если отцы, которые не хотят заботиться о своих детях, перестанут платить алименты, и за них это сделает государство, то женщины быстрее начнут решаться на важный в жизни шаг — рождение ребенка. Они точно будут знать, что, если отношения не сложились и «он» ушел, поднять ребенка на ноги будет возможно.

Также инициаторы отметили, что государство платит огромные средства на финансирование структуры судебных приставов, которые работают не весьма эффективно. Все эти средства можно было бы пустить на пособия разведенным женщинам.

И хотя законопроект был разработан несколько месяцев назад, в интернете продолжается активное голосование за отмену алиментов. Стоит отметить, что уже свыше 13 тысяч граждан проголосовали за — большая часть из них, как ни странно, мужчины.

Екатерина Брязгунова