Алименты и пенсии заберут за долги

С 1 июня начнут действовать поправки в закон «Об исполнительном производстве», вследствие чего будут отменены взыскания с должников за счет пособий, выплачиваемых государством. Однако банки сомневаются в том, что смогут с точностью отслеживать поступления алиментов на счета россиян и предотвратить недопустимые взыскания, сообщает ИА DEITA.RU.



Согласно новой версии закона, доходы россиян будут маркироваться. Но в этих поправках российские банкиры увидели серьезный недочет. Начальник правового управления Ассоциация банков России Сергей Клименко уверен, в том случае, если перевод алиментов осуществляется между физическими лицами на добровольной основе (без маркировки операции), банк может списать поступившие на счет должника денежные средства в пользу долга, тем самым, у организации могут возникнуть проблемы.

Совершенно очевидно, клиенты будут обращаться с жалобами на некорректные списания средств, а банки станут подвергаться административной ответственности. Поэтому АБР направила письма Минюсту и Центробанку с просьбой разъяснить нововведение и предоставить ответ на вопрос: кто будет нести ответственность за нарушение правил маркировки в данном случае - сами клиенты или же банки? Дополнительно Ассоциация банков России попросила Минюст не подвергать наказанию банки в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.