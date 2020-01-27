Алименты не тронут: Минюст запретит взыскивать долги с соцвыплат

Министерство юстиции установило новый порядок списания средств с банковских счетов россиян, сообщает DEITA.RU. Социальные выплаты и алименты останутся нетронутыми – взыскать их в качестве долга банкиры не будут иметь права.

Летом текущего года вступят в силу изменения в законодательстве, регламентирующие порядок взыскания средств с банковских счетов россиян, как отмечает «Российская газета», Минюст России обязал банки маркировать средства на счетах россиян особым образом. Так, после вступления закона в силу, банкир сможет различить, какая часть средств является зарплатой, какая социальными выплатами, или, например, начисленными алиментами. Благодаря нововведению со счёта должника не смогут списать некоторые категории выплат. Под запретом окажутся средства материнского капитала, пенсии, начисляемые по факту потери кормильца, алименты и компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособным человеком.

Кроме того, сотрудники банков будут обязаны оставлять на счету как минимум половину суммы последней зарплаты.

Изменения в законе коснутся и россиян с идентичными ФИО. Бывали случаи, когда банки списывали долги с постороннего человека, который является полным тёзкой должника. Благодаря внедрению дополнительного идентификатора – например, номера СНИЛС, эта проблема должна быть исчерпана.

Изменения вступают в силу с 1 июня 2020 года.

Софья Корф