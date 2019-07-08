В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Алкоэнергетики не производятся в России с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт. Их возможный возврат на прилавках обсудят на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии.

При введении ограничений их объяснили тем, что сочетание алкоголя и энергетических добавок, таких как кофеин, гуарана, таурин и т.д. оказывает негативное влияние на здоровье граждан.

Однако запрет в России стал преградой для торговли у других участников Евразийского экономического союза. В документах ЕЭК говорится, что в отношении аклоэнергетиков не должно применяться национальное законодательство.

Дмитрий Шевченко