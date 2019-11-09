Новости
Известного российского историка подозревают в убийстве
10 Ноябрь 2019, 03:39
Правительство Медведева отказалось платить россиянам
10 Ноябрь 2019, 02:15
Инстаграм отключает лайки
10 Ноябрь 2019, 01:19
"Мститель" проколол за ночь колеса 80 автомобилям
10 Ноябрь 2019, 00:22
Единороссы посмотрят на страну чужими глазами
9 Ноябрь 2019, 23:17
Пожар произошел на крупном заводе в Приморье
9 Ноябрь 2019, 22:14
Алкоголь больше не враг россиянам
9 Ноябрь 2019, 21:15
Киев отходит от Донбасса
9 Ноябрь 2019, 20:57
Алкоголь больше не враг россиянам
Россияне стали меньше травиться алкоголем, сообщает DEITA.RU.
Как написал в своем тг-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай, смертность от алкогольных отравлений за 14 лет в России снизилась более чем на 70%. Алкогольных психозов за тот же срок стало меньше на 80%.
Смертность же от алкогольных заболеваний печени за 14 лет снизилась более чем на 20% за указанный период.
Как считает заместитель главы Минздрава, это означает, что потребление алкоголя реально снижается, а не уходит в тень.
Между тем, Минфин России подготовил законопроект об онлайн-продажах алкоголя. Предполагается, что на уровне правительства документ вызовет ожесточенные споры, так как его поддержали не все ведомства. В Минэкономразвития поддержали саму концепцию, отмечая, что он предусматривает многоступенчатую систему контроля. Категорически против продажи алкоголя через Интернет выступили Минздрав и Роспотребнадзор.
Сейчас дистанционная продажа спиртного в онлайн-магазине в России запрещена законодательством. В настоящее время можно легально зарезервировать товар через интернет-витрину, но забрать его в точке продаж офлайн. Таким образом теряется сам смысл продаж через Интернет.
Дмитрий Санников