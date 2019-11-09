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Алкоголь больше не враг россиянам

Алкоголь

Россияне стали меньше травиться алкоголем, сообщает DEITA.RU.

Как написал в своем тг-канале замминистра здравоохранения  Олег Салагай, смертность от алкогольных отравлений за 14 лет в России снизилась более чем на 70%. Алкогольных психозов за тот же срок стало меньше на 80%.

Смертность же от алкогольных заболеваний печени за 14 лет снизилась более чем на 20% за указанный период.

Как считает заместитель главы Минздрава, это означает, что потребление алкоголя реально снижается, а не уходит в тень.

Между тем, Минфин России подготовил законопроект об онлайн-продажах алкоголя. Предполагается, что на уровне правительства документ вызовет ожесточенные споры, так как его поддержали не все ведомства. В Минэкономразвития поддержали саму концепцию, отмечая, что он предусматривает многоступенчатую систему контроля. Категорически против продажи алкоголя через Интернет выступили Минздрав и Роспотребнадзор.

Сейчас дистанционная продажа спиртного в онлайн-магазине в России запрещена законодательством. В настоящее время можно легально зарезервировать товар через интернет-витрину, но забрать его в точке продаж офлайн. Таким образом теряется сам смысл продаж через Интернет.

Дмитрий Санников

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