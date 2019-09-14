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Алкоголь через Интернет будут продавать в России
14 Сентябрь 2019, 10:48
Минфин России подготовил законопроект об онлайн-продажах алкоголя, сообщает DEITA.RU,
Предполагается, что на уровне правительства документ вызовет ожесточенные споры, так как его поддержали не все ведомства.. В Минэкономразвития поддержали саму концепцию, отмечая, что он предусматривает многоступенчатую систему контроля. Категорически против продажи алкоголя через Интернет выступили Минздрав и Роспотребнадзор.
Сейчас дистанционная продажа спиртного в онлайн-магазине в России запрещена законодательством. В настоящее время можно легально зарезервировать товар через интернет-витрину, но забрать его в точке продаж офлайн. Таким образом теряется сам смысл продаж через Интернет.
За нарушение этого закона взимаются штрафы в размере от 3000 до 5000 рублей для физических лиц, для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей и юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей.
Дмитрий Санников