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Алкоголь и сигареты перестанут дорожать
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Минфин внес такое предложение в Госдуму, сообщает DEITA.RU.
В понедельник, 30 сентября,Министерство финансов России внесло в Госдуму проект изменений в налоговый кодекс страны. Как пишет РБК, основные поправки касаются ИП и бизнесменов, покинувших Россию.
Однако есть и хорошие новости для тех, кто остался. Минфин предлагает заморозить ставки акцизов на ближайшие два года. Если Госдума и Совфед согласятся на такие изменения, то все товары, которые требуют акциза, должны перестать дорожать.
Однако рост цен на сигареты может продолжиться. Это связано с другой инициативой Минфина. Производителей табачной продукции планируют обязать перечислять деньги на маркировку на спецсчет Казначейства. Второй вариант- предоставление банковской гарантии.
Елена Миронова