Алкоголь и сигареты перестанут дорожать

Минфин внес такое предложение в Госдуму, сообщает DEITA.RU.



В понедельник, 30 сентября,Министерство финансов России внесло в Госдуму проект изменений в налоговый кодекс страны. Как пишет РБК, основные поправки касаются ИП и бизнесменов, покинувших Россию.

Однако есть и хорошие новости для тех, кто остался. Минфин предлагает заморозить ставки акцизов на ближайшие два года. Если Госдума и Совфед согласятся на такие изменения, то все товары, которые требуют акциза, должны перестать дорожать.

Однако рост цен на сигареты может продолжиться. Это связано с другой инициативой Минфина. Производителей табачной продукции планируют обязать перечислять деньги на маркировку на спецсчет Казначейства. Второй вариант- предоставление банковской гарантии.

Елена Миронова