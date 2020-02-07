Алкоголь из крана: в жилом доме в Индии сбылась популярная мечта

Необычный случай произошел в индийском городе Триссур. Вместо обычной водопроводной воды из кранов вдруг начал литься алкоголь, сообщает ИА DEITA.RU.



Жители восемнадцати квартир обратились к властям с жалобами: такую «воду» невозможно было использовать ни для приготовления пищи, ни для омовения. Началось все с запаха спиртного, постепенно распространившегося по всему дому, а потом «смесь воды и ликера» пошла из кранов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Как оказалось, раньше рядом находился бар, но после его закрытия всё спиртное было конфисковано. Спустя шесть лет было подписано разрешение на утилизацию, и кто-то из ответственных лиц решил просто закопать бутылки прямо на месте бывшего бара. Итогом стало проникновение шести тысяч литров алкоголя в систему водоснабжения дома.

Жители дома уже получили от властей питьевую воду и принялись за восстановление нормального водоснабжения.



