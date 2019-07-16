Министерство финансов не исключило возможности повышения возраста для продажи спиртного до 21 года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Глава департамента налоговой и таможенной политики главного финансового ведомства страны Алексей Сазанов в разговоре с изданием подчеркнул, что возможный запрет может коснуться не только крепкого алкоголя, но и вообще всего.



При этом, он упомянул, что изначально Минфин не поддержал инициативу министерства здравоохранения ввиду того, что она давала некоторые преимущества отдельным производителям.

Речь шла о продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема.



Авторы закона связали его необходимость с влиянием крепкого алкоголя на ещё не сформировавшийся организм, что сильно повышает риск смерти.

Дмитрий Шевченко