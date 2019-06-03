Государственная Дума рассмотрит на июньском пленарном заседании законопроект о разрешении торговли алкоголем на туристических объектах, расположенных на землях лесного фонда, сообщает DEITA.RU.

Авторы законодательной инициативы – алтайские депутаты. Они предлагают внести изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» для повышения инвестиционной привлекательности регионов и формирования положительного имиджа регионального туризма.

Дело в том, что множество туристических объектов располагаются на предоставленных в аренду земельных участках лесного фонда, поскольку досуг на природе является доступным и распространённым видом отдыха.

Но на таких участках запрещено продавать алкоголь, что, по мнению разработчиков законодательной инициативы, снижает туристическую привлекательность.

Накануне, 1 июня, во многих регионах России на один день был введен "сухой закон". Запрет этот связан с празднованием Международного дня защиты детей. По региональным законам алкоголь в этот день в магазинах гражданам не продадут.

Дмитрий Санников