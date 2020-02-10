Алкоголь может стать причиной аллергии

Ученые отмечают, что даже после бокала хорошего вина или другого алкогольного напитка у человека могут проявляться симптомы аллергии, сообщает ИА DEITA.RU по материалам RG.RU.

Как правило, на сам алкоголь аллергии не существует, чаще всего она проявляется на некоторые компоненты, входящие в состав напитка. Например, красное вино содержит такое вещество, как гистамин, который плохо усваивается некоторыми людьми. А в белом вине содержатся сульфиты, которые также могут стать причиной плохого самочувствия. В пиве аллергенным компонентом является хмель.

К симптомам аллергии на алкогольные напитки можно отнести сильное сердцебиение, покраснение лица, заложенность носа. На следующий день признаки похмелья ощущаются особенно остро – головная боль, тошнота, общее состояние разбитости.

При этом эксперты уточняют, что сама спиртная составляющая такого напитка только усиливает аллергическую реакцию.

Ранее уже было сказано, что при выборе вина предпочтение стоит отдать напиткам в стеклянной упаковке. Вина в тетрапаке чаще всего являются более дешевым и некачественным аналогом, так называемым винным продуктом, сделанным из дешевых материалов с добавлением красителей, ароматизаторов и даже спирта.