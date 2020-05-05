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Алкоголь перестанут продавать в жилых домах с 5 мая
Для небольших заведений это может означать закрытие
Закон о запрете розничной торговли спиртным в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, вступает в силу с 5 мая, сообщает ИА DEITA.RU.
Так, сегодня, согласно сообщению «Парламентской газеты», первый день, когда соответствующий закон действует в Приморье.
Между тем, запрет не распространяется на большие заведения, площадь которых составляет более 20 кв.метров. То есть, после отмены карантинных мер кафе и рестораны смогут торговать алкоголем в прежнем режиме, а вот небольшие «наливайки» на первых этажах многоквартирных домов прекратят свою деятельность.
Напомним, соответствующий закон 24 апреля подписал Владимир Путин.