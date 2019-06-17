В московском аэропорту ввели новую проверку для сотрудников – с помощью рамок-алкотестеров, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".

Новый порядок введен в аэропорту "Домодедово". Тех, то работает в контролируемой зоне аэропорта, будут проверять на трезвость таким образом. Рамки поставили на КПП на аэродроме.

Работник должен будет выдыхать в сторону рамки, проходя мимо нее. Турникет откроется, только если сотрудник трезвый.

Это позволит ускорить и упростить процедуру медицинского контроля, что выгодно и для аэропорта, и для путешествующих, которым не придется переживать за свою безопасность.

Анастасия Туркова