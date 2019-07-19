Уголовных преступлений в крае стало меньше, об этом сообщает DEITA.RU по материалам УМВД России по Приморскому краю.

Во Владивостоке состоялась коллегия по итогам работы органов и подразделений УМВД России по Приморскому краю за первое полугодие 2019 года. Согласно отчёту, для преступников Приморья настали не лучшие времена – по многим показателям уровень преступности снизился. Так, бытовых преступлений стало меньше на 13,6%, мошенничеств на 13,4%, грабежей на 9,1%. Общий уровень краж также снизился на 10,4% – машины стали угонять реже на 27%, обворовывать квартиры на 24,3%.

Снижение уровня уличной преступности в Приморье также не может не радовать. Благодаря своевременному принятию мер по профилактике правонарушений, количество преступлений, осуществленных в общественных местах снизилось на 10,2%.

Как отмечают в УМВД Приморья, позитивные изменения происходят во многом благодаря своевременному обращению граждан в полицию с информацией о совершенном преступлении, либо о его подготовке.

Несмотря на хорошие итоги работы, дел у полиции края остаётся немало. Особенно остро стоит вопрос контроля над миграционными потоками.

По итогам заседания были намечены планы и поставлены конкретные задачи ответственным лицам на второе полугодие текущего года.

Софья Корф