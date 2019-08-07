Крупный инвестиционный проект резидента Свободного порта Владивосток, старт которому давал лично Владимир Путин, может остаться на бумаге из-за бюрократических препон, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал представитель индийского инвестора, алмазной компании KGK Group на прошедшем накануне в администрации Приморского края инвестиционном совете, у компании есть несколько вопросов, которые мешают дальнейшему развитию бизнеса в городе.

«В ближайшей перспективе у нас в планах расширение завода и создание алмазного центра, где будут также представительства российских и иностранных компаний, в том числе и Алроса. Для этого нам необходимо решить три вопроса», - рассказал представитель компании.

По его словам, все вопросы касаются земельных участков, которые находятся в собственности компании. Так, первый из них касается проекта планировки территории, рядом с производством.

«Ранее, в 2015 году, была подана заявка на ППТ со стороны одного из ТСЖ. На сегодняшний день представители товарищества не готовят и не делают необходимые документы, в результате развитие целого квартала остановилось. При этом наша компания не может подать заявку на ППТ. Потому что есть ранее поданная формальная заявка. В итоге мы обратились в городскую администрацию, чтобы мэрия самостоятельно разработала проект или дала нам возможность сделать это за наш счет», - отметил представитель компании.

Вторым тормозом развития алмазного центра стала прилегающая территория. Рядом с производством есть неразмежеванные земли.

«Нами были поданы документы на земельные участки, которые непосредственно прилегают к территории фабрики. В свое время эти документы подавали еще в краевой департамент, с последующим выкупом, но полномочия были переданы в городскую администрацию», - добавил представитель KGK Group.

Последняя проблема – имеющиеся в собственности участки имеют разные категории назначения, их инвесторы попросили помочь привести к одной категории. Все возникшие вопросы были переадресованы в городскую администрацию.

«Что касается земельных участков, непосредственно в город не обращался хозяйствующий субъект (KGK Group). В феврале департамент земельных и имущественных отношений края дал отказ компании, мотивировав его рядом замечаний в схеме образования земельных участков. Мы эту схему не видели, поэтому комментировать ее не можем. Возможно, если отработать замечания, работа пойдет дальше, но повторюсь, нам подобные заявления не поступали. Также мы не видели обращения от компании в вопросе ППТ», - ответила первый вице-мэр Владивостока Наталья Соколова.

Она добавила, что с третьим вопросом, зонирования земельных участков, необходимо обращаться в департамент градостроительства администрации Приморья.

Представитель алмазной компании ответил ей, что все необходимые документы были поданы, а переписка, которая ведется с представителями власти, не приближает к конечным целям.

Присутствовавшим на инвестсовете показалось, что все это было очень похоже на тот самый «чиновничий футбол», который критиковал Владимир Путин. В запутанном бюрократическом клубке потерялось даже, что индийская корпорация KGK Group - ведущий мировой производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий, старт работе которой во Владивостоке давал лично президент России на Восточном экономическом форуме.

Не вяжется услышанное и с обещанным дальневосточным инвесторам сопровождением по принципу одного окна. Ведь алмазного короля послали как минимум в три. Ситуацию спасла первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина, пообещав решить проблемы инвестора.

«Все вопросы, которые прозвучали должны быть решены. Прошу это протокольно отметить», – сказала Вера Щербина.

Отметим, что с этим проектом связывали большие надежды в области развития дальневосточного региона. Завод по алмазной огранке начал свою работу во Владивостоке в 2017 году. За последние два года предприятие подготовило для своего производства 25 студентов по огранке алмазов, которые уже принимали участие в WorldSkills. В настоящее время на предприятии трудится 270 человек, с постройкой алмазного центра количества рабочих увеличится до 350.

Иван Юрьев