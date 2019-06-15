Певице Алсу присвоили звание народной артистки Башкортостана, сообщает DEITA.RU по материалам министерства культуры республики.

Присвоил Алсу звание народной артистки Башкортостана врио главы республики Радий Хабиров в числе музыкантов, выступивших на Международном фестивале искусств «Сердце Евразии»

Алсу со сцены поблагодарила за такую высокую оценку «ее творчества» и пообещала приехать в республику с сольными концертами. Почетные звания в коллекции Алсу уже имеются: в 2018 году она стала заслуженной артисткой России, а еще в 2010 году народной артисткой Татарстана.

Весной имя Алсу произносилось больше не в связи с ее творчеством, а относительно скандала финала конкурса «Голос. Дети».Сначала победительницей назвали дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову. Но результаты проверки доказали, что на голосование оказано внешнее воздействие, изменившее итог. Итоги финала были отменены и победителями конкурса Первый канал объявил всех финалистов.

Дмитрий Санников