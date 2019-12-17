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Альтернативу смертной казни придумали в России

Тюрьма

Вместо смертной казни… Самых опасных преступников предлагают запирать в одиночной камере, сообщает DEITA.RU. С подобной инициативой выступил народный избранник, член ЛДПР Сергей Иванов.

По мнению депутата, заменить смертную казнь можно пожизненным пребыванием в одиночной камере.

Иванов напомнил, что после того, как в России ввели мораторий на смертную казнь, высшей мерой наказания стало пожизненное заключение в тюрьме.

Отметим, что получить пожизненный срок в нашей стране можно более, чем за 20 видов преступлений, тогда как «оказаться на электрическом стуле» только за пять.

Екатерина Брязгунова

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