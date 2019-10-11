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Альтернативы для смертной казни нет, сказали россияне
Более семидесяти процентов опрошенных россиян уверены, что пожизненное лишение свободы нельзя ставить на одну чашу весов со смертной казнью, сообщает DEITA.RU.
Аналитический центр Рамблер организовал опрос, в котором приняло участие более пяти с половиной тысяч человек. Подавляющее большинство опрошенных уверено, что смертную казнь и пожизненное лишение свободы нельзя назвать взаимозаменяемыми видами наказания за преступления.
Чуть менее двадцати процентов опрошенных имеют совершенно противоположное мнение. Россияне полагают, что заключение в тюрьме – нельзя обозначить, как полноценная жизнь, поэтому пожизненный срок «за решёткой» вполне можно расценивать как альтернатива смертной казни.
Оставшиеся десять процентов россиян воздержались от какого-либо чёткого мнения, мотивировав свой ответ отсутствием хороших познаний в теме.
Как отмечает «РИА Новости», представители Общественной палаты России сообщили, что главной альтернативой смертной казни должна по праву считаться полная и пожизненная изоляция нарушителя закона от окружающего мира.
Софья Корф