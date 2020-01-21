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«Алюминиевый капкан» - застрявшую в кошаре лошадь спасли в Приморье
Хозяин одного из частных домов Спасска-Дальнего вызвал спасателей, чтобы те помогли его лошади – животное упало в кормушку для коз и застряло там, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в ДВРПСО МЧС России, лошадь попала в своеобразный «капкан» - металл плотно впился в тело животного. Хозяин не смог вызволить лошадь из плена. На дворе стояла глубокая ночь – тогда пожилой фермер позвонил спасателям.
«Действовать нужно было очень аккуратно, чтобы не навредить животному. Поэтому гидравлический инструмент мы не могли использовать. Разжимали шанцевым и использовали подручные средства», - отмечают сами спасатели.
Отмечается, что спасали лошадь почти час – владелец очень переживал за своего питомца. После вызволения животное чувствовало себя хорошо, сразу встало на ноги. Помощи ветеринара не потребовалось.
Александра Маслова