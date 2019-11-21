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«Амазонкам» нет равных в приморском самбо

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Владивостокский центр подготовки «Амазонка» завоевал 15 медалей на чемпионате Приморского края по самбо, проходившем в спортивном комплексе «Олимпиец», сообщает DEITA.RU.

Всего на прошедшем турнире воспитанницы клуба взяли 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей, а среди их соперников было более 300 самбистов со всего Приморского края. Лучшую технику на соревнованиях показала Юлия Богданова, организаторы первенства наградили ее специальным призом.

Напомним, мероприятия в рамках Всероссийского дня самбо прошли по всей России, в том числе, во Владивостоке. Участниками турнира стали представители не только краевой столицы, но и Уссурийска, Артема, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Большого Камня, Ярославского, Хороля, Борисовки, Фокино и Михайловки.

В рамках чемпионата Приморского края прошли отборы на первенство Дальнего Востока по самбо. Поддержка приморским спортсменам, выступающим на крупных дальневосточных и всероссийских стартах, оказывается в рамках государственной программы региона «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.

Отметим, что 2019 год в России по распоряжению главы государства объявлен Годом самбо. А день этого вида спорта ежегодно отмечается 16 ноября. Чемпионат Приморского края по самбо проводится с 2008 года. 

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