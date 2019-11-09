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Америка испугалась военной мощи России

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Доклад американского правительственного центра содержит список мощного российского оружия, сообщает DEITA.RU.

Американцы вновь заинтересовались состояние российской армии. На этот раз правительственный аналитический центр RAND Corporation составил доклад о состоянии российских вооруженных сил.

Так, в документе говорится о том, что у России есть огромный потенциал. Он выражен в трех направлениях: оперативное развертывание сухопутных войск, противовоздушная оборона и использование обычных и ядерных вооружений с большой дальностью действия.

В докладе также отметили, что с 2002 года России удалось модернизировать оборонный и наступательный комплексы. Также страна сильна в космосе и разведке.

Елена Миронова

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