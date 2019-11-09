Америка испугалась военной мощи России

Доклад американского правительственного центра содержит список мощного российского оружия, сообщает DEITA.RU.



Американцы вновь заинтересовались состояние российской армии. На этот раз правительственный аналитический центр RAND Corporation составил доклад о состоянии российских вооруженных сил.

Так, в документе говорится о том, что у России есть огромный потенциал. Он выражен в трех направлениях: оперативное развертывание сухопутных войск, противовоздушная оборона и использование обычных и ядерных вооружений с большой дальностью действия.

В докладе также отметили, что с 2002 года России удалось модернизировать оборонный и наступательный комплексы. Также страна сильна в космосе и разведке.

Елена Миронова