Америка пошла по стопам России: пенсии получат не все

Вы не поверите, но в благополучных штатах тоже бывают серьезные проблемы с пенсиями, сообщает DEITA.RU.



Американский промышленный гигант General Electriс заморозили пенсионный план для двадцати тысяч своих сотрудников, верой и правдой служивших предприятию много лет.

Все дело в том, что компания влезла в огромные долги, и решить эту проблему бездушные американские капиталисты решили за счет простых рабочих. Еще 700 сотрудников лишились дополнительных пенсионных выплат.

Это стало полной неожиданностью для привыкших к иному отношению американцев. Однако финансовый отдел General Electriс рапортует: таки образом удалось сократить долг на 6 миллиардов долларов.

Пенсионный дефицит компании снизился на 8 миллиардов долларов. Реакция попавших под пенсионные санкции пожилых работников не известна.

Руководство говорит, что это решение было трудным, но в дальнейшем компания приложит все усилия чтобы компенсировать людям недополученные средства. По словам начальства, тенденция рынка не оставила им иного выбора, кроме как отобрать у людей законные деньги.

Не только в России у вас могут взять и забрать то, что принадлежит вам, лишь потому, что кому-то это нужнее.

Вообще пенсионная система США состоит их многих компонентов. Частично платит государство, а накопительную часть платит работодатель (или не платит, как в случае General Electric).

Государственные работники, выходящие на пенсию, получают дополнительные деньги из госфондов. Также в пенсию можно включить личные накопления человека. Особые преференции у военных, которые получают еще больше денег из военного пенсионного фонда.

Кроме того, в Америке человек может выйти на пенсию на в 67 лет, как уставлено законом, а раньше, начиная с 62 лет. Но в этом случае денег будет выплачиваться на 20 процентов меньше. Никакие пенсионные поступления не облагаются налогами.

История с General Electric наглядно демонстрирует, что даже успешные и богатые страны оставляют стариков наиболее социально незащищенным слоем населения. Экономическая необходимость главенстве над правом. А, как известно, права у вас есть, пока вы в состоянии их отстаивать.

Василий Кучин