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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Америка ужесточит правила въезда для беременных

Беременность

Предприимчивые мамы, уехавшие в США рожать с целью получения гражданства, столкнутся с трудностями. Американское правительство планирует принять ряд мер по ужесточению правил выдачи въездных документов женщинам, которые едут в Новый свет на ПМЖ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на агрегатор новостей Axios

Интернет-портал, в свою очередь, ссылается на некие «источники в американской администрации». Если верить последним, в случае, если уполномоченные органы заподозрят просителя визы в желании получить гражданство «автоматом», они будут иметь полное право отказать ему (в данном случае ей). В то же время, беременные представительницы прекрасного пола, которые едут в США по работе, таких отказов получать не будут.

Источник в Госдепе пояснил, что подобные меры исходят из Национальной безопасности и усиления криминальной деятельности, напрямую проистекающей из «родильного туризма». Примечательно, что точных данных, в том числе – числа детей, родившихся при таком «туризме» - пока не существует.  

Евгений Черемухин

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