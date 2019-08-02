Поводом для новых ограничений стало нашумевшее дело Скрипаля, сообщает DEITA.RU.

Американские СМИ узнали о том, что Дональд Трамп дал добро на введение нового пакета санкций против России.

Причиной стало якобы нарушение российской стороной американского закона о контроле и распространении химического оружия.

В рамках данного закона Вашингтон прошлым летом прежде всего ввел запрет на поставку России продукции двойного назначения, сделав несколько исключений.



Напомним, что несколько стран, в частности, Великобритания, напрямую обвиняют Россию в отравлении бывшего разведчика Сергей Скрипаля.

Новый пакет санкций предполагает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, а также фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия.

Дмитрий Шевченко