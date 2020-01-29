Американцев эвакуируют из Китая

Госдеп США организовал чартерный рейс, чтобы вывезти более 200 граждан из Уханя, сообщает DEITA.RU.



Настоящую спецоперацию провернули власти США, чтобы спасти из китайского города Ухань своих граждан. Самолет, отправленный в КНР Госдепом, эвакуировал из города 240 американцев. Это, как пишет РИА Новости, в том числе, дипломаты и члены их семей.

Власти США приняли решение об эвакуации пока только из одного города, Уханя, который стал эпицентром распространения коронавируса. В среду утром самолет приземлился на Аляске для дозаправки. Во время вынужденной остановки врачи проверят всех пассажиров самолета. В случае обнаружения признаков заболевания, людей временно оставят на Аляске.

Финальная точка полета – Калифорния. После приземления всех эвакуированных из Китая закроют в больнице на срок от 3 дней до 2 недель.

По последним данным, от коронавируса умерли более 130 человек. Почти 6 тысяч официально признаны больными.

Елена Миронова