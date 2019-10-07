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Американцев пугают «русской ордой плавящихся зомби»
Американское издание We Are The Mighty рассказало о бое, который произошел во время Первой мировой войны между русской и германской армией за расположенную на территории современной Польши крепость Осовец и получил известность под названием «Атаки мертвецов», сообщает DEITA.RU.
Эпизод этот был известен и в советское время, хотя и широко не популяризировался в кино и художественной литературе. Во время Первой мировой войны крепость была осаждена и трижды штурмовалась немецкими войсками, в том числе с применением химического оружия. Русский гарнизон крепости отразил все попытки штурма, выдержал осаду многократно превосходивших войск противника в течение полугода и отошел лишь по приказу командования после того, как стратегическая целесообразность дальнейшей обороны отпала.
В статье рассказывается, как после применения германскими войсками химического оружия, хлор, прореагировав с водой, находящейся в легких солдат и воздухе, превратился в соляную кислоту и «начал растворять русских изнутри», в результате чего не имевшие средств защиты осажденные решили пойти в контратаку.
«Орда плавящихся зомби вырвалась из тьмы и устремилась прямо на армию из семи тысяч человек», - пишет американское издание о контратаке русских.
Дмитрий Санников