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Американцы не ожидали такого ответа Шойгу

23 Сентябрь 2019, 20:15

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Глава Минобороны Сергей Шойгу открыто высказался о том, кто является главным оппонентом России на международной арене, сообщает DEITA.RU.

Шойгу заявил, что самоуверенность американцев в их собственном военном превосходстве грозит неразумными поступками - в этом скрыта главная угроза для России и других стран. Военный министр предостерег Америку от необдуманных шагов.

По инерции, как США, так и многие другие государства уверены, что военная мощь штатов непревзойденная и самая эффективная в мире. Такое мнение может вскружить голову и способствует военным авантюрам, несущим ужасные последствия.

Вместо такой самоуверенной позиции Шойгу предложил Америке вести себя сдержаннее и осознать собственную уязвимость - это заставит сохранять баланс и «включать голову».

По словам Сергея Шойгу, угроз для России в мире меньше не становится – это сепаратизм, терроризм, локальные конфликты.

Но в то же время министр считает, что вопрос о большой мировой войне сегодня не стоит. В этой связи он подчеркнул, что странам необходимо обеспечивать информационную безопасность в первую очередь.

Любая ошибка в системе управления оружием может оказаться фатальной. Будь то человеческий фактор или технический сбой - и оружие мое быть применено случайно. Последствия будут разрушительными.

Новейшие российские разработки заставляют Америку задуматься о своей роли в мире и мыслить разумнее. Намедни США выразили опасение по поводу российской инновации - торпеды «Шквал». По мнению издания National Interest, торпеды, развивающие скорость до 360 км/ч, способны изменить военный баланс в мире.

Эта торпеда несется с огромной скоростью, ни одно из существующих военных судов не способно разгоняться до нее - таким образом, «Шквал» способен догнать и поразить любого соперника. Ракеты долгое время держались в секрете.

Однако у «Шквала» есть и недостаток - она очень шумная и легко обнаруживается средствами локации. Правда, по мнению американских военных экспертов, она попадет в цель быстрее, чем жертва успеет что-либо сообразить.

Василий Кучин

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