Американцы помешали роботу Рогозина

Широко разрекламированная отечественная разработка - космический робот Федор - попал в конфуз с Google, сообщает DEITA.RU.



Антропоморфный робот-спасатель попытался воспользоваться поиском, но из-за недочетов в собственном программировании он не поставил галочку перед надписью «Подтвердите, что вы не робот».

Дело в том, что отечественные ученые запрограммировали Федора быть честным роботом. А здесь ему пришлось бы слукавить.

Сам андроид описал ситуацию следующим образом: «Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в Яндекс – там пока вопросов не задают». Об этом он сообщил в своем Twitter.

Напомним, робот Федор отправился на МКС 22 августа. Но его модуль не смог с первого раза пристыковаться к станции. Робот в одиночестве ждал второй попытки еще пять дней.

Как рассказали в Роскосмосе, миссия Федора была завершена и он вернулся на доработку на Землю. Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров отметил, что у Федора есть ноги, а в космосе они ему, в общем-то, и не нужны.

Антропоморфный робот выполнял на МКС задачи, о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.

«Я выполнил операции по имитации шлюзования, стыковке и расстыковке штекерных разъемов» - написал тогда робот, уточнив, что об остальных секретных материалах знает только генеральный.

Кроме того, Федор высказывался и о характере их отношении с Дмитрием Рогозиным. По его словам, у них есть полное взаимопонимание.

Весной Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о лунных амбициях России. Чиновник хочет выстроить целую систему транспорта «Земля - Луна», которой будут пользоваться все страны мира.

Рогозин на Луне планирует развертывание инфраструктуры навигации и связи, запуск строительных роботов для подготовки базы. И далее создание аватаров для испытаний лунных роботов. Так что Федор точно не будет последним железным другом Дмитрия Олеговича.

Василий Кучин