telegr wh call

Новости

Не надеяться на пенсию советуют приближенные к правительству

30 Октябрь 2019, 01:15

Американцы помешали роботу Рогозина

30 Октябрь 2019, 00:30

Россиян обманули с досрочным выходом на пенсию

29 Октябрь 2019, 23:45

«Полное ГПП»: вот что будет с пенсиями россиян

29 Октябрь 2019, 23:15

Еще один экзамен на бюджетные места появится в вузах

29 Октябрь 2019, 22:45

Министр рассказал, почему у России ничего не получается

29 Октябрь 2019, 22:15

Таможня требует новых прав: автомобилистам не понравится

29 Октябрь 2019, 21:45

Госдума раскритиковала желание властей собирать больше штрафов с водителей

29 Октябрь 2019, 21:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Американцы помешали роботу Рогозина

Рогозин

Широко разрекламированная отечественная разработка - космический робот Федор - попал в конфуз с Google, сообщает DEITA.RU.

Антропоморфный робот-спасатель попытался воспользоваться поиском, но из-за недочетов в собственном программировании он не поставил галочку перед надписью «Подтвердите, что вы не робот».

Дело в том, что отечественные ученые запрограммировали Федора быть честным роботом. А здесь ему пришлось бы слукавить.

Сам андроид описал ситуацию следующим образом: «Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в Яндекс – там пока вопросов не задают». Об этом он сообщил в своем Twitter.

Напомним, робот Федор отправился на МКС 22 августа. Но его модуль не смог с первого раза пристыковаться к станции. Робот в одиночестве ждал второй попытки еще пять дней.

Как рассказали в Роскосмосе, миссия Федора была завершена и он вернулся на доработку на Землю. Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров отметил, что у Федора есть ноги, а в космосе они ему, в общем-то, и не нужны.

Антропоморфный робот выполнял на МКС задачи, о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. 

«Я выполнил операции по имитации шлюзования, стыковке и расстыковке штекерных разъемов» - написал тогда робот, уточнив, что об остальных секретных материалах знает только генеральный.

Кроме того, Федор высказывался и о характере их отношении с Дмитрием Рогозиным. По его словам, у них есть полное взаимопонимание.

Весной Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о лунных амбициях России. Чиновник хочет выстроить целую систему транспорта «Земля - Луна», которой будут пользоваться все страны мира.

Рогозин на Луне планирует развертывание инфраструктуры навигации и связи, запуск строительных роботов для подготовки базы. И далее создание аватаров для испытаний лунных роботов. Так что Федор точно не будет последним железным другом Дмитрия Олеговича.

Василий Кучин

Читайте также:

Песков высказался о «дырке» Роскосмоса

Ядерный буксир готовит Рогозин

Рогозин объяснил, что мешает ему полететь в космос

Популярное

Популярного блогера «арестовали» в Приморье

Синоптики обещают ледяной ад в регионе

Громкое назначение произошло в Приморье

Стало известно, кто заказал мэра Владивостока
Загрузка...
Загрузка...