Индекс Биг Мака показал, что доллар стоит очень много, сообщает DEITA.RU.



Журналисты издания The Economist изучили Индекс Биг Мака и пришли к выводу, что рубль является самой недооцененной валютой мира. В идеальном мире курс доллара к рублю должен быть ниже на 64%.

Индекс Биг Мака считают с 1986 года. Исследователи полагают, что жители разных стран должны тратить одинаковое количество денег на один продукт – биг мак.

Так, в США биг мак можно купить за 5,74 доллара, а в России – за 130 рублей. Таким образом, доллар должен стоить чуть больше 22 рублей. Однако еще в январе справедливой была названа цена в 19 рублей за один доллар.

Елена Миронова