Американцы вычеркнули российских игроков из ЧМ по футболу

Американские СМИ посчитали, что допинговый скандал с российскими спортсменами может поставить под угрозу участие страны в Чемпионате мира по футболу-2020. Об этом сообщает DEITA.RU.

Такое мнение высказали спикеры журнала Newsweekо в статье о подозрении России в приеме допинга для улучшения спортивных показателей на соревнованиях в 2018 году.

Напомним, что в минувший понедельник стало известно, что Московскую антидопинговую лабораторию собираются лишить лицензии WADA. Эксперты Всемирного антидопингового агентства заявили, что РУСАДА намеренно скрывала факт употребления допинга российскими спортсменами. России пригрозили отстранением от участия в Олимпиаде-2020 в Токио, если подозрения агентства подтвердятся.

Кремль заявил, что ответы на вопросы WADA подготовят уполномоченные спортивные ведомства страны в трехнедельный срок.

Отметим, что сегодня под подозрениями в злоупотреблении запрещенными стимуляторами находятся более двухсот девяноста спортсменов России.

Екатерина Цой