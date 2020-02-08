Американская компания отказалась пускать китайцев на свои лайнеры

Компания Royal Caribbean, которая занимается пассажирскими круизами, запретила подниматься на борт гражданам Китая, Макао и Гонконга, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщает «Российская газета», запрет коснулся абсолютно всех граждан указанных стран, независимо от того, где они проживают, и бывали ли они последнее время на опасных территориях. Ограничения по провозу китайских граждан будут работать вплоть до марта – такое решение озвучили представители компании на своем официальном сайте.

Также дополнительные медпроверки ждут потенциальных пассажиров, которые последние две недели контактировали с кем-либо из граждан указанных стран, или теми, кто побывал в них.

Отказывать в перевозках будут и людям с признаками гриппа или лихорадки.

Руководство компании согласилось с тем, что данные меры очень консервативны, но необходимы для безопасности всех пассажиров.

Напомним, что на сегодняшний день число заболевших новым вирусом достигло почти 25 тысяч. Более 700 человек скончалось от коронавируса. Полностью вылечились 1,1 тысячи пациентов.