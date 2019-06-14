В Арбитражный суд Приморского края поступило исковое заявление о несостоятельности ООО «Судоходная компания «Гудзон», сообщает DEITA.RU. Иск подали контрагент компании ООО «Находкинский судоремонтный завод». Сумма взыскания составляет более 5,3 миллиона рублей.

В августе 2018 года предприятие попало под действие американских санкций. Компанию подозревали в перегрузке нефтепродуктов судам, работающим под флагом Северной Кореи. В итоге у ООО начались проблемы в отношении с южнокорейскими портами и были накоплены значительные долги.

Также в Интернете сообщалось о том, что из-за проблем компания перестала выплачивать заработную плату в полном объеме своим морякам.

Иван Юрьев