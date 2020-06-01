Американский флаг сожгли перед резиденцией Трампа

Акция протеста по поводу смерти чернокожего от рук полицейских докатилась до сердца Соединенных Штатов, сообщает ИА DEITA.RU

Демонстранты развели костер на дороге прямо перед Белым домом в Вашингтоне. Они побросали туда уйму подвернувшихся под руку предметов, включая сорванный поблизости государственный флаг, пишут «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

Также участники акции подожгли мусорку, припаркованную рядом машину, а заодно разбили окна в ряде зданий. В результате на место прибыло более 60 сотрудников службы безопасности, выгнавших протестующих с помощью слезоточивого газа.

Поводом для акций протеста, вспыхнувший по всей Америке, стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Так как он не подчинялся требованиям полицейских, они имели право использовать жесткие методы.

Напомним, российские полицейские могут получить новые полномочия, в числе которых оцепление жилых домой, вскрытие автомобилей без участия владельцев, а также применение оружие в случае нападения на сотрудника.