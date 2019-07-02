Деятельность «Свободной России» запретили на территории России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Генпрокуратура страны увидела опасность в данной американской неправительственной организации Free Russia Foundation - Фонд "Свободная Россия" и сочла ее нежелательной.

Результатом изучения материалов по «Свободной России» в конце июня стал вердикт: признать ее представляющей угрозу конституционным правам россиян и даже безопасности страны. Вся информация по делу передана Минюсту, и теперь предприятие внесут в список зарубежных международных неправительственных организаций, существование которых на территории страны не приветствуется.

Анастасия Туркова