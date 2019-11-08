Американский самолет сбросил бомбу на Японию

Боевой самолет ВВС США F-16 во время тренировок уронил учебную бомбу весом около 230 кг на земельный участок жителя японской префектуры Аомори, сообщает DEITA.RU по материалам телеканала NHK.

Как передает японский телеканал, власти северной префектуры требуют тщательного расследования инцидента. Как уточнил губернатор префектуры Синго Мимура, после встречи в Токио с министром обороны страны Таро Коно, бомба упала в недалеко от здания школы в деревне Роккасё. На ее территории расположен также объект по переработке использованного ядерного топлива с японских АЭС. Губернатор потребовал не продолжать учения самолетов с авиабазы Мисава до полного устранения причин, которые привели к инциденту.

Впрочем, полеты уже приостановлены по решению Пентагона. Американское военное командование признало, что инцидент со сбросом бомбы с F-16 с базы Мисава имел место быть.

США – единственное в мире государство, применившее ядерное оружие. В августе 1945 года в ходе Второй мировой войны на японские города американцами были сброшены первые атомные бомбы «Малыш» (6 августа, Хиросима) и «Толстяк» (9 августа, Нагасаки).

Дмитрий Санников