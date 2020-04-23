Американский штат подал на Китай в суд из-за коронавируса

Власти американского штата Миссури подали в суд на Китайскую народную республику из-за распространения коронавируса нового типа, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно тексту заявления, Поднебесная утаивала от мира важнейшую информацию о COVID-19 и не предприняла нужное количество мер, чтобы не выпустить болезнь из-под контроля, пишет РИА «Новости».

«Правительство Китая лгало всему миру относительно опасности и заразности COVID-19, заставляло замолчать тех, кто жаловался, и ничего не сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны быть привлечены к ответственности за свои действия», – заявляет генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт.

По словам истцов, когда уже стало очевидно, что болезнь опасно, из Уханя все равно выехало 175 тысяч человек. Все это стало причиной множества смертей и потерей людьми рабочих мест.

Власти Китая отрицают эти и другие обвинения.