Американский ученый предсказал «апокалиптический» вирус

Ухудшающаяся экологическая обстановка открывает организм человека новым вирусам, заявляет американский эксперт, сообщает ИА DEITA.RU

Ученый из США Майкл Грегер заявил, что предающиеся от животных людям вирусы могут породить новый «апокалиптический» вирус. На его фоне коронавирусная инфекция нового типа не будет казаться такой страшной, пишут «Известия» со ссылкой на Daily Mail. Такие вирусы называются зоонозы и известны давно.

«Они переходят от них к нам и подавляют нашу естественную иммунную систему с потенциально фатальными последствиями в невообразимых масштабах», – прогнозирует Грегер.

По словам специалиста, человек получил туберкулез через коз, корь от овец, а оспа пришла от верблюдов. Теперь нужно опасаться куриц. А человеческий организм становится уязвимым к вирусу из-за промышленных загрязнений.