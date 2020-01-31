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Амурская область откроет границу с Китаем для российских туристов
По просьбе китайской стороны может быть открыт коридор в обратную сторону
Амурская область решила открыть 1 февраля временный коридор для пропуска туристов – граждан России, которые возвращаются из Китая, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в самом правительстве региона, решение о временном открытии коридора пришло после массовых обращений российских туристов, которые уехали в Китай и теперь не видят выхода для возвращении на родину – погранпункты с обеих сторон закрыты.
Китайская сторона закрыла их до 31 января – в связи с новогодними праздниками, российская – по распоряжению Правительства РФ.
Сейчас, по предварительным данным, на территории пограничного Хэйхэ ждут своей участи около 25 россиян.
Власти Амурской области решили временно открыть для них коридор – работать он будет 1 февраля, с 14:00 до 16:30 по местному времени. За это время все жители России должны будут оперативно пройти необходимый контроль и отправиться домой.
В правительстве также отметили, что по запросу китайской стороны может быть сделан особый коридор для того, чтобы жители Поднебесной также могли отправиться домой из России.