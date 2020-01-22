telegr wh call

Новости

Юрий Трутнев оказался самым богатым членом правительства

22 Январь 2020, 11:15

Без суда и следствия: живодерский контент будут блокировать сразу

22 Январь 2020, 11:00

Краболов из Владивостока завалился на борт в Пусане

22 Январь 2020, 10:46

Минздрав России: вирус из Китая может вызвать в стране высокую летальность

22 Январь 2020, 10:30

Рокировка в правительстве: кто ушел, а кто остался

22 Январь 2020, 10:15

«Уже третий за сутки»: леера и светофоры сносят во Владивостоке

22 Январь 2020, 10:00

Развитие Дальнего Востока обсудят сенаторы

22 Январь 2020, 09:45

Официально: Юрий Трутнев сохранил свой пост

22 Январь 2020, 09:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Аналитик сказала, когда лучше покупать валюту

евро, деньга

До конца января евро и доллар могут ждать серьезные потрясения, сообщает DEITA.RU.

Заместитель главы информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова дала прогноз по состоянию валют до конца января. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, весь январь курсы доллара и евро по отношению к рублю достаточно низкие – если не назвать их рекордными. По отношению к доллару рубль укрепился на 0,33%, а по отношению к евро – на 1,05%. Такие порядки цифр в последний раз были в 2018 году – до серьезных санкций от Трампа.

Итак, уже в четверг, 23 января, станет известно решение Европейского центрального банка по процентной ставке. Предварительно, эксперты сходятся во мнении, что она останется нулевой, а ставка по депозитам отрицательной. Это не окажет существенного влияния на евро, так что рубль может продолжить укрепляться.

Далее новости ожидаются 29 января. Тогда американская ФРС объявит первое решение по процентной ставке. И тут, по мнению экспертов, обойдется без неожиданностей. После заявления доллар может несущественно подорожать.

Наконец, главное событие запланировано на 31 января – это Брекзит. Если он состоится, евро может упасть в цене. Кроме того, его еще долго будет лихорадить. Что позволит российскому рублю подняться.

Елена Миронова

Читайте также:

Доллар за 200 рублей пророчат эксперты

Эксперты рассказали, что будет с рублем в 2016 году

Доллар, рубль, золото: кто выиграл от удара иранских ракет

Популярное

Уйдет ли Кожемяко из Приморья – прогноз эксперта

«Пока цела» - дерево встало на пути девушки на чужом спортивном авто

Радиоактивный «Приус» не пустили в Приморье

Кожемяко устроил мать двоих детей сварщиком на «Звезду»
Loading...
Загрузка...
Загрузка...