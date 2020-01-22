Аналитик сказала, когда лучше покупать валюту

До конца января евро и доллар могут ждать серьезные потрясения, сообщает DEITA.RU.



Заместитель главы информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова дала прогноз по состоянию валют до конца января. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, весь январь курсы доллара и евро по отношению к рублю достаточно низкие – если не назвать их рекордными. По отношению к доллару рубль укрепился на 0,33%, а по отношению к евро – на 1,05%. Такие порядки цифр в последний раз были в 2018 году – до серьезных санкций от Трампа.

Итак, уже в четверг, 23 января, станет известно решение Европейского центрального банка по процентной ставке. Предварительно, эксперты сходятся во мнении, что она останется нулевой, а ставка по депозитам отрицательной. Это не окажет существенного влияния на евро, так что рубль может продолжить укрепляться.

Далее новости ожидаются 29 января. Тогда американская ФРС объявит первое решение по процентной ставке. И тут, по мнению экспертов, обойдется без неожиданностей. После заявления доллар может несущественно подорожать.

Наконец, главное событие запланировано на 31 января – это Брекзит. Если он состоится, евро может упасть в цене. Кроме того, его еще долго будет лихорадить. Что позволит российскому рублю подняться.

Елена Миронова