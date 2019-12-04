Аналитики: число ДТП с такси увеличилось

Ездить с незнакомыми водителями оказалось слишком опасно, сообщает DEITA.RU.



В ГИБДД подвели итоги 10 месяцев этого года. В частности, пишет РИА «ФАН», отдельно проанализировали статистику аварий с участием такси.

Так, в этом году таких ДТП стало на 60% больше. В ГИБДД сообщили, что всего за 10 месяцев 2019 года такси попадали в аварии почти 3 тысячи раз по всей стране.

Самая частая причина ДТП – превышение скорости. Желая быстрее довезти одного клиента и взять другого, таксисты гоняют, нарушают правила проезда перекрестков, не соблюдают дистанцию и играют в шашки на дороге.

Елена Миронова