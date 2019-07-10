Аналитики на этой неделе признались, что ждут увеличения цен на литр бензина до 48,36 рубля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на LIFE.

К слову, в США он стоит столько же. Эксперты считают вероятным приближение цен на бензин в России к Европейским уже в этом году. Иными словами, цены могут взлететь – и значительно.

После окончания ценовой заморозки в начале июля цены поскакали вверх, особенно на Дальнем востоке – они поднялись выше розничных. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в сложившейся ситуации даже выступил за продление договора по заморозке цен на бензин для дальневосточников. Но и в других регионах раздаются тревожные сигналы: стоимость литра увеличилась на полрубля – рубль.

Эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский считает, что российских бензин даже внутри страны будет стоить 51 рубль гораздо раньше 2024 года. По его словам, дело идёт к цене, эквивалентной 1 евро за литр, то есть порядка 75 рублей.

Единственное, что сказали «утешительного» россиянам – не стоит ждать скачка цен под сотню за литр уже в этом году. Стоимость будут повышать постепенно, увеличивая ее так, чтобы она ненамного превышала инфляцию. На этом сошлись многие эксперты рынка.

Анастасия Туркова