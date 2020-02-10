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Аналитики: россияне перестали выплачивать ипотеку
Рынок скоро отреагирует
Россияне массово перестали платить по ипотеке, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.
По данным издания, полученным от коллекторного агентства "Долговой Консультант", ипотечники из половины регионов России больше не вносят ежемесячные платежи за жильё, взятое в кредит.
По словам экспертов, уже в ближайшие месяцы данная ситуация приведёт к тому, что к должникам начнут применять меры по лишению их ипотечных квартир, после чего, вся подобная недвижимость попадёт на рынок по ценам ниже среднего.
По состоянию на начало года сумма ипотечной задолженности в России составила 72,6 миллиардов рублей. В эти деньги входят не внесённые платежи за положенные 90 дней от ежемесячной даты, указанной в договоре.
При этом эксперты отмечают тревожную особенность ипотечной задолженности: многие из просроченных кредитов являются "молодыми", то есть взятыми не более двух-трёх лет назад.